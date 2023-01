Gabriela Prisăcariu, dezamăgită de vacanța din Maldive. Ce a spus soția lui Dani Oțil: „Oamenii de aici au…”

Cei doi au parte de vreme frumoasă în vacanța din Maldive, de unde au postat fotografii și story-uri pentru a ține legătura cu fanii de pe rețelele sociale, dar și cu cei apropiați.

Gabriela Prisăcariu, dezamăgită de vacanța din Maldive. Ce a spus soția lui Dani Oțil pe o rețea de socializare

Ambii au ales să petreacă Revelionul în doi în Maldive, lăsându-și băiețelul acasă, cu bunicii. De acolo, atât soția matinalului de la Neatza, marca Antena 1, cât și Dani Oțil au ținut legătura cu fanii și au publicat mai multe poze și filmulețe din vacanța exotică.

Începutul de an i-a prins departe de țara noastră, la plajă, răsfățându-se sub razele de soare.

Cuplul a avut parte de momente de neuitat în Maldive, bucurându-se de timpul petrecut în doi. Totodată, soția lui Dani Oțil a atras atenția asupra unui detaliu, care i-a scăpat în vacanță.

Gabriela Prisăcariu a făcut un InstaStory, aflându-se alături de soțul ei la o masă într-un restaurant, din apropierea locului unde aceștia erau cazați, scrie Unica.

Modelul a fost surprins de ceea ce i-a întâmplat acolo, așa că a început seria „supărări de vacanță”:

„Am o mare supărare: oamenii de aici au rămas fără Mango, dar mai ales fără Mangustan. Eu am crescut cu Mangustan și aprovizionarea se face abia vineri, ei au rămas fără aceste lucruri de ieri, adică marți”, a spus Gabriela Prisăcariu pe Instagram.

Ea și-a anunțat urmăritorii din mediul online că în Maldive e o altă lume, unde totul e „absolut superb”.

„După un lung și greu drum, am ajuns în Maldive. Noi am mai fost în Maldive acum doi ani, dar am vrut să ne întoarcem pentru că e absolut superb, altă lume.”, a spus Gabriela Prisăcariu pe rețelele sociale.

Dani Oțil și Gabriela Oțil și-au unit destinele în anul 2021 și tot atunci au devenit pentru prima dată părinți. Modelul a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe nume Luca Tiago.

Atât Gabriela, cât și Dani Oțil sunt topiți după fiul lor, așa că, nu de puține ori, au împărtășit imagini adorabile în mediul online.

