George Buhnici, amendat cu 20.000 de lei de CNCD. Reacția neașteptată: „Ce ar trebui să pățesc?”

Deși a publicat recent un videoclip de „mea culpa”, asumându-și în mod public controversa creată, se pare că George Buhnici nu a „scăpat” atât de ușor de urmările declarațiilor sale. CNCD a dispus amendarea jurnalistului cu suma de 20.000 de lei, în urma comentariilor acestuia cu privire la corpurile femeilor. Iată care a fost prima reacție a lui George Buhnici atunci când a fost notificat!

George Buhnici, amendat cu 20.000 de lei de CNCD

George Buhnici a fost protagonistul unui adevărat scandal mediatic, în urma unor declarații controversate cu privire la modul în care ar trebui să arate femeile atunci când merg la plajă. Scandalul „vergeturilor și celulitei” a ținut primele pagini ale ziarelor săptămâni la rând, fiind alimentat pe atunci și de poziția jurnalistului, care a ales să amâne prezentarea scuzelor de rigoare.

În cele din urmă, George Buhnici a publicat un videoclip în cadrul căruia și-a cerut iertare pentru derapajele sale, explicând că nu îl caracterizează un astfel de comportament. Internauții au acceptat scuzele în cele din urmă, pe principiul „mai bine mai târziu decât niciodată”, deși i s-a reproșat intens acest aspect, iar scadalul s-a stins.

Prima reacție a jurnalistului, după ce a fost amendat de CNCD. Ce drept susține că i se încalcă

Recent însă, colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a luat o decizie în privința lui George Buhnici, amendându-l pe jurnalist cu suma de 20.000 de lei.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate, iar CNCD a transmis că „afirmaţiile făcute de George Daniel Buhnici la adresa femeilor reprezintă faptă de discriminare şi încalcă dreptul la demnitate umană". Aflând vestea, Buhnici a oferit și o primă reacție, pe platforma YouTube, explicând că CNCD i-ar îngrădi dreptul la libera exprimare. „Până când să îl (...) pe Buhnici?”, a numit acesta clipul, vădit indignat de decizie.

„Împreună cu avocata mea am prezentat argumentele noastre, fiind credința noastră că, în ciuda cuvintelor nepotrivite, mesajului transmis nu este unul discriminatoriu. Consider că presa și internetul în general nu sunt locurile unde se decid chestiuni de drept.

Și până la articolele pe surse și comunicatul de presă de astăzi am crezut că și autoritățile sunt de aceeași părere. M-am înșelat. Credeți că avalanșa de ură, calomniile și amenințările sunt o măsură suficientă pentru interviul meu?

Care nu a ținit nicio persoană cu nume și prenume, ci o problemă de sănătate publică. Unde ar trebui să se încheie acest episod, ce ar trebui să pățesc? Dreptul la libera exprimare face parte din democrația noastră, la fel ca și responsabilitatea în fața legii”, a declarat George Buhnici pe canalul său de YouTube.

George Buhnici, „linșat” pe internet în urma declarațiilor sale. Cum se justifică jurnalistul

George Buhnici a explicat că a primit nenumărate amenințări și jigniri în urma situației create, fiindu-i implicată chiar și familia în majoritatea mesajelor de ură care i-au fost destinate. Acesta a explicat din nou că intenția sa a fost una bună, aceea de a încuraja la un stil de viață sănătos, bazat pe sport.

„Regret limbajul folosit în acel interviu din creierii nopții. Intenția nu a fost niciodată să jignesc. Nu am ascuns că în primul an de pandemie am trecut și eu printr-o creștere în greutate. Am trecut și printr-o depresie și o serie de probleme medicale asociate.

Am început să mă pun pe picioare prin sport și alimentație mai sănătoasă. Dar nu sunt încă acolo unde mi-au recomandat medicii cu care lucrez. Că poate nu sunt eu cel mai în măsură să predic despre avantajele unui stil de viață sănătos, e foarte posibil.

Însă e o certitudine că dieta și sportul sunt primele soluții în lupta cu obezitatea, care e tot mai vizibilă în societatea noastră și că prea puțină lume apelează la ele. Am încurajat, de aceea, pe toată lumea să se îngrijească de propria sănătate”, a adăugat George Buhnici.

