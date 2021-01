George Burcea, imagini înduioșătoare cu fiicele sale. Ce mesaj a lăsat tatăl Ellei și al Clarei

George Burcea este actor, este tatăl celor două fetițe Ella și Clara, dar puțini știu că înainte de a devein actor, acesta a mai avut o meserie.

În trecut, George Burcea avea o meserie total opusă actoriei.

Citește și: Andreea Bălan pune capăt zvonurilor! Ce s-a întâmplat între ea și George Burcea, de fapt: „A trebuit să mă apăr”

„Sunt fost marinar, actualmente actor. Când am terminat liceul am dat la Universitatea Maritimă din Constanța, după care chiar am plecat pe mare. Am stat doi ani pe mare, apoi am revenit, am renunțat la facultatea de marinărie și am dat la Actorie. Nu vreau altceva decât să-mi fac meseria de actor, să pot să fac un spectacol bun, să mai scriu cărți. Nu mă interesează să mă urmărească paparazzi. Sunt același om ca înainte, mă comport normal. Nu-mi plac fițele, le-am urât dintotdeauna, nu îmi plac oamenii care au fițe", a mărturisit acesta într-un interviu pentru publicația VIVA.