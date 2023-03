George Simion a publicat o imagine în care apare alături de soția sa și un bebeluș. Cine e copilul pe care cei doi îl țin în brațe

George Simion și soția sa, Ilinca, au publicat pe contul lor de Instagram aceeași fotografie în care apar alături de o fetiță pe care o protejează cu brațele lor și îi oferă multă iubire. Imediat, urmăritorii s-au întrebat despre cine este vorba, însă, tot liderul AUR a fost cel care a lămurit publicul curios. Iată ce a spus.

George Simion și soția sa, portret de familie pe rețelele sociale. Cum au fost surprinși cei doi

Copilul cu care George Simion și soția lui s-au afișat pe rețelele sociale este chiar fina celor doi soți pe care au botezat-o recent. Liderul AUR nu a rezistat să nu împărtășească fericirea și cu urmăritorii săi, iar descrierea atașată la imagine dovedește acest lucru:

„Finuța noastră, româncuță adevărată”, a scris George Simion pe contul său de Instagram.

Fotografia publicată de George Simion pe contul său de Instagram a strâns peste 1000 de aprecieri, dar și foarte multe comentarii admirative, alături de multe urări frumoase:

„Să vă trăiască și să vă aducă numai bucurii!”, așa au fost formulate majoritatea felicitărilor lăsate la fotografia publicată de liderul AUR.

Deși s-a zvonit că lucrurile nu merg tocmai bine între proaspeții soți, ipostaza în care au apărut dovedește contrariul. Cei doi par mai fericiți ca niciodată, dând de înțeles că își doresc, la rândul lor, o familie extrem de numeroasă.

Ce spune George Simion despre un viitor copil: „Ne dorim mulți copii”

George Simion și Ilinca s-au căsătorit în urmă cu aproape nouă luni, iar majoritatea s-a întrebat când va veni și primul copil. Liderul AUR a fost cel care a dat răspunsul, declarând că speră să aibă cât mai mulți copii, atât fete, cât și băieți:

„Sper să am și fete, sper să am și băieți, sper să meargă bine. Cu toții ne dorim ca, proaspăt căsătoriți, să meargă bine într-o căsnicie și noi ne dorim mulți copii. Nu avem încă, nu pot să vă confirm că vom avea o fată, un băiat, că vom avea un copil. Sperăm, ne dorim foarte mult. Să ne ajute Dumnezeu să avem și sper ca foarte mulți români să își găsească relații care să nu fie toxice. La sfârșitul lunii sper să vă dau vești bune.”, a spus George Simion, potrivit romaniatv.net.

George Simion a dezvăluit cu câți bani a rămas după nuntă

La fastuosul eveniment care a avut loc în vara anului trecut în comuna Măciuca, George Simion și Ilinca au avut mii de invitați, primind orice român de rând care dorea să participe la bucuria lor.

Recent, liderul AUR a detaliat, într-un interviu oferit chiar pe stadionul Dinamo, cu câți bani s-a ales de pe urma marelui eveniment, dar și ce are de gând să facă cu ei:

„Cât s-a strâns… cât ne-a mai rămas, în sensul ăsta, 15.000 de euro. Facem un proiect de spital mobil. Nu ne-au lăsat cu banii din subvenţia pentru partide să construim un spital, că e mare nevoie de spitale noi. Mă bucură că la Baia Mare se fabrică camioanele care o să constituie baza acestei caravane.”, a explicat liderul AUR, potrivit Antena Sport.

În plus, pe lângă numărul mare de invitați, George Simion a avut și în jur de 42 de perechi de nași, care s-au întrecut în cadouri alese și scumpe, potrivit surselor citate mai sus. Cadoul de-a dreptul inedit l-a primit chiar de la Gigi Becali:

„Eu am dat brânza care costă vreo 20.000 de euro. Omul face totul pe față, primește cadou de nuntă brânză, primește cadou de nuntă berbecuț, păi ăștia sunt invidioși pe dragoste. Vorbeam cu cineva că o să fie președinte și ce am eu de președinte? N-am nevoie de nimic, dar i-am dat din dragoste, i-am dat aproape 20.000 de euro din dragoste. Și nu am nevoie de el și nici nu mă duc la nuntă și tot am dat. A vrut să mă pună și naș și eu i-am zis, nu mai merg la nuntă. Tu trebuie să ai nași care să vină la nuntă, la masă. Eu la masă nu mai merg, eu de distracții fug, nu mai mă interesează.”, a spus Gigi Becali la realitatea.net, citat de Antena Sport.

