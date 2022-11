Dana Budeanu, atac dur la adresa lui George Simion. Imaginea postată de parlamentar care a indignat-o pe creatoarea de modă

Dana Budeanu s-a arătat extrem de indignată de fotografia cu burger-ul apetisant postată de George Simion. Diva i-a atras atenția asupra situației disproporționate care există între bugetul alocat parlamentarilor, care își permit să mănânce preparate gustoase și sumele mici alocate unui bolnav internat în spital, potrivit româniatv.net.

Ce i-a reproșat Dana Budeanu lui George Simion: „De ce nu v-ați dus voi la uși la spitale (...), măi partidul naționalist al românilor? De ce?”

Dana Budeanu l-a acuzat pe George Simion și pe parlamentarii AUR că au ignorat toate problemele bolnavilor în pandemie:

„Neața, România! Asta mănâncă și Simion pân Parlament și multe altele! Am urlat singură (atenție, singură!), fără să preia nimeni din presă și nimeni din politică, peste un an de zile! De ce nu v-ați dus voi la uși la spitale peste un an, măi partidul naționalist al românilor? De ce? Nu s-a dat dezlegare de la garnizoană? De ce nu v-ați dus voi, revoluționarilor naționaliști, să băgați lumea în spitale, lumea ținută la porți și pe trotuar în continuare? Nu s-a sunat să se dea verde pe subiect?”, i-a reproșat Dana Budeanu pe pagina de Facebook.

„Acum s-a sunat? Pai, hai, rezolvați mâine! Dana Budeanu a rezolvat singură! Dublarea sumei pentru hrana din spitale! Dana Budeanu nu e plătită din bani publici și nici n-a ars-o prin campanii pe banii altora să fie votată, ca Sanchi să ajungă la salariu de 18.000 de lei în Parlament! PS: Ați rezolvat cu casa lui Andrei Mureșanu, autorul imnului național?”, a scris Dana Budeanu pe pagina sa de Facebook.

Imaginea pe care a postat-o George Simion și care a enervat-o pe Dana Budeanu: „Asta mănâncă deputații din Biroul Permanent azi gratis”

George Simion a publicat, luni, pe Facebook, o imagine cu un burger extrem de apetisant care apare în prim-plan. Pe fundal, se pot observa mai multe caserole de acest fel, așezate pe mesele parlamentarilor.

„Pofta bună! Asta mănâncă deputații din Biroul Permanent azi, gratis. Vă provoc să pozați ce mănâncă românii în spitale și alte locuri”, a notat Simion, pe pagina sa de Facebook.

În comentarii, George Simion îl ia peste picior, la rândul său, pe colegul Dan Barna, pe care îl invită să onoreze provocarea pe care el o lansează la postarea anterioară:

O zi mai târziu, George Simion a revenit cu o altă postare în care a prezentat ce hrană primesc, de fapt, pacienții și elevii:

„În urma postării de ieri am primit de la voi mai multe poze din România reală! Și critici și amenințări de la ‘colegi’ parlamentari”, a comentat George Simion.

