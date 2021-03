Geri Horner, surprinsă de paparazzi. Cum arată acum cântăreața care a făcut parte din trupa Spice Girls

Cum și-a început cariera Geri Horner

Geraldine Estelle Halliwell s-a născut în 1972 și în anul 1994 a devenit devenit cunoscută ca făcând parte din formația de fete Spice Girls, alături de Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton și Melanie Chisholm. În 1996 trupa a lansat albumul Wannabe, devenind astfel celebră pe plan internațional.

Trupa britanică a avut vânzări de mai bine de 55 de milioane de discuri în întreaga lume cu numai trei albume (primele două fiind cu Geri Haliwell), devenind în acest fel trupa de fete cu cele mai mari vânzari încasate la nivel internațional. Succesul răsunător al trupei a fost asemuit cu cel al trupei The Beatles, în ceea ce privește vânzările de discuri.

Despre trupa Spice Girls

Pe 27 mai 1998, trupa a avut parte de o schimbare după ce Geri Halliwell a luat-o pe un drum separat.

În anul 1999, Geri Halliwell și-a început cariera solo, cu albumul Schizophonic, care a cuprins trei piese care s-au aflat în top-urile pieselor britanice: "Mi Chico Latino", "Lift Me Up" și "Bag It Up. În 2001, Halliwell și-a lansat cel de-al doilea album, Scream If You Wanna Go Faster, iar în 2005 l-a lansat pe cel de-al treilea, numit Passion. Artista a fost nominalizată de două ori la Premiile Brit (în 2000 și 2002).

După plecarea lui „Ginger spice” din „Spice Girls” trupa a continuat să existe până în 2001, când fetele au luat-o pe drumuri diferite, deși o destrămare oficială nu a fost anunțată. Apoi, în 2007, a existat o reuniune a trupei, la care a participat și Geri. Trupa a plecat într-un turneu intitulat: Întoarcerea Spice Girls” și a lansat albului Greatest Hits. În 2008 fetele au anunțat că își vor încheia turneul la Torino.

În 2019 Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Horner şi Melanie Chisholm au mai avut o reuniune parțială a trupei,organizând un turneu în Marea Britanie.

