Marcela Fota, pusă la zid pentru relația cu iubitul tinerel. Ce vedetă a lansat „atacul” la adresa interpretei

Marcela Fota a mai dat o șansă iubirii după ce a trecut prin momente dureroase, în urma pierderii soțului său. Interpreta și-a găsit din nou fericirea, după ceva vreme, în brațele unui bărbat mult mai tânăr decât ea, fiind recent „pusă la zid” pentru relația pe care o are.

Marcela Fota, în vârstă de 45 de ani, a fost recent criticată de către colega ei de breaslă, Daniela Ploia, după ce și-a asumat relația cu un tânăr în vârstă de 23 de ani. De ceva timp, îndrăgita artistă se iubește cu bărbatul cu 22 de ani mai tânăr decât ea, făcându-și curaj să se reîndrăgostească.

Citește și: Marcela Fota, cadou de la iubit. Ce a primit frumoasa artistă după ce a anunțat că își mai dorește un copil

Daniela Ploia a criticat relația Marcelei Fota cu iubitul tinerel

Totuși, există și voci care critică ferm relația sa, din perspectiva diferenței mare de vârstă. Daniela Ploia a dezvăluit că știa despre această poveste de amor încă de dinainte ca artista să confirme totul în mod public. Totodată, aceasta a comentat negativ faptul că Marcela Fota se iubește în prezent cu un tinerel, după ce i-a murit soțul, numindu-l pe acesta „un copilaș” în comparație cu partenera lui.

„Nu știu dacă dumneai mă consideră colegă, eu nu sunt atât de cunoscută. Cum eu sunt o fire directă, vocală în mediul online, la o știre cu colegă mea, care după ce i-a decedat soțul s-a cuplat cu un copilaș de 20 și ceva de ani, n-am vrut s-o lovesc, pur și simplu am aruncat un comentariu. Eu am zis: cum e o vorba din popor, tu te duci, eu mă mărit”, a mărturisit Daniela Ploia, potrivit starpopular.ro.

Daniela Ploia a explicat întreaga situație, după ce între cele două au sărit „scântei.” Interpreta a punctat că este de părere că Marcela Fota s-ar fi grăbit să își refacă viața sentimentală după ce soțul ei a decedat. Aceasta a menționat și faptul că partenerul cântăreței ar fi cu doar puțin mai în vârstă decât copilul ei.

Citește și: Marcela Fota, profund afectată de moartea prematură a fratelui ei. Ce premoniție a avut înainte să îi moară și soțul

Daniela Ploia a explicat că nu poate concepe cum o femeie rămasă văduvă și-a refăcut viața cu un bărbat care ar putea să-i fie copil. Mai mult decât atât, Daniela a susținut că noua poveste de iubire a venit la scurt timp după ce artista își plângea soțul decedat.

„Asta a fost replica mea, n-am atacat-o. Apoi ea m-a atacat la o televiziune, n-a perceput în ce context am spus și că n-am nimic personal cu ea. Apoi, am stat și m-am gândit că eu chiar am dreptate, te perinzi pe la toate televiziunile, vai, ce drame, suferință… Am înțeles-o, am plâns odată cu ea, pentru suferința ei! Și deodată apari că tu ești cu cineva, mai mare puțin decât copilul tău… nu pică bine”, a adăugat artista pentru sursa anterior mențioată.

Daniela Ploia a explicat că Marcela Fota trebuia să caute un iubit mai apropiat de vârsta ei

Daniela Ploia a ținut să precizeze și că Marcela Fota ar fi fost văzută alături de noul ei partener de către mai mulți colegi de breaslă, în cadrul unor evenimente, iar oamenii ar fi de aceeași părere. Potrivit Danielei Ploia, un partener mai apropiat de vârstă cu ea ar fi fost mai potrivit.

„Nu poți să te cuplezi cu un băiat, tu având un băiat… pune-te în situația mamei băiatului. Când ești mamă, persoană publică, trebuie să ai grijă la ce exemplu dai în societate. Cred că dădea mai bine să se cupleze cu cineva mai în vârstă, decât cu un copil.

Aici a fost problema, după drama pe care ai făcut-o pe la toate televiziunile, să apari… Noi, artiștii, știam de acest partener, am și văzut-o la câteva evenimente cu el. Nu judec, dar nici nu pot să aprob astfel de exemple, mai ales în cazul persoanelor publice”, a mai spus Daniela Ploia.

Tensiunile ating cote maxime. Vezi ce urmează pentru prizonierii insulei Penhic ▶ Noul episod Prison Island e în AntenaPLAY