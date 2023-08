Gheboasă era dus de mână la închisoare de familia adoptivă: "Nu înțelegeam ce e pușcăria". Detaliile neștiute despre copilăria sa

Gheboasa este un cunoscut trapper, care a crescut în Târgoviște și treptat a reușit să ajungă un artist cunoscut la nivel național cu piesele sale. Puțini știu însă că acesta a avut o copilărie marcată de momente traumatizante, de la vizitele în penitenciar pe care le făcea la tată său, la traiul într-un cartier rău famat.

Gheboasa este un cunoscut trapper, care a crescut în Târgoviște și treptat a reușit să ajungă un artist cunoscut la nivel național cu piesele sale. Puțini știu însă că acesta a avut o copilărie marcată de momente traumatizante, de la vizitele în penitenciar pe care le făcea la tată său, la traiul într-un cartier rău famat.

Cântărețul Gheboasa a devenit un subiect intens discutat în ultimele zile, după prestația sa de la festivalul Untold. Videoclipuri cu momentul în care zeci de tineri cântă la unison cu artistul piesa “Dă-i țiganca” a stârnit un val de critică în mediul online. Oamenii au atras atenția asupra versurilor obscene.

Citește și: Cine este Gheboasa care cântă piesa „Dă-i țiganca”. Cum a devenit viral pe tiktok. În ce emisiune a participat

Detalii mai puțin știute despre copilăria lui Gheboasă. Cântărețul a fost crescut de o familie adoptivă și mergea până la 6 ani să-și viziteze tatăl în pușcărie

În urma controversei care s-a creat în jurul prestației sale, artistului Gheboasă i s-a dat dreptul la replică în emisiunea "Punctul culminant", la Romania TV. Cu ocazia apariției sale televizate, tânărul s-a deschis în fața publicului și a mărturisit, printre altele, că în urmă cu două săptămâni, înainte de festivalul Untold, a avut un accident de mașină, dar și faptul că este conștient că versurile sale au un caracter obscen.

“Într-adevăr, poate nu au fost cele mai bune versuri, dar eu nu sunt la festival să vin să educ copiii. Un om căruia îi este frică că copilului lui nu o să mai fie educat, că o să îi stric eu educația, este un părinte care, cum să vă zic eu, nu are grijă de copilul lui cum trebuie, pentru că eu nu sunt să educ copiii”, a spus Gheboasă la România TV.

“Cum poți să strici tu educația unui copil, care deja știe versurile tale”, adaug[ Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deși astăzi se bucură de celebritate, Gheboasă a vorbit despre faptul că viața lui a fost de dificultăți încă din perioada copilăriei, nedorit de către mama sa și cu un tată la pușcărie, tânărul a fost dat spre adopție.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

S-a născut în localitatea Târgoviște (Micro 4) și a crescut în cartierul “Șerpărie”, înconjurat de un mediu nociv definit de sărăcie, dependențe și violență. În primii șase ani de viață, Gheboasa a trăit la o familie adoptivă , deoarece mama sa nu a dorit să-l păstreze după naștere, iar tatăl său se afla în detenție. "Am crescut în orfelinat până la un an și ceva pentru că mama mea nu m-a vrut, m-a dat statului, tatăl meu era închis și nu avea nimeni dreptul asupra mea. Eram pe numele mamei mele, ea nu a vrut să dea semnătură niciodată bunicii mele din partea tatălui. Am ieșit din orfelinat pentru că am avut noroc de o familie care a vrut să mă ia în plasament, m-au botezat, mi-au dat numele pe care îl am asăzi, Gabriel, iar eu sunt mândru de acești oameni, îi iubesc, îmi dau lacrimile când vorbesc de acești oameni pentru că acești oameni pe mine m-au crescut și m-au educat", a spus el.

Citește și: Delia, despre motivul pentru care a ales să poarte ținuta din latex pe scena Untold 2023: „Am avut trei variante”

„Mergeam în vizită la închisoare, cu părinții mei adoptivi. Nu înțelegeam foarte multe. Nu înțelegeam ce e pușcăria, de ce e el închis acolo. Eu credeam că acolo stă“, a povestit Gheboasă, potrivit sursei menționate mai sus.

La vârsta de 6 ani, tatăl lui a fost eliberat din închisoare și a fost luat de la familia adoptivă pentru a fi crescut de cel care i-a dat viață, revenind la traiul din carierul Șerpărie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: VIDEO | Momentul în care scena ia foc la Untold. Ce a produs incendiul. A fost la un pas de o tragedie