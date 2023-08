Gheboasă a avut un accident de mașină. Bolidul artistului a fost avariat înainte de Untold. Ce s-a întâmplat

Gheboasă, tânărul artist care este în centrul unei controverse după apariția sa la festivalul Untold, povestește că în urmă cu două săptămâni a avut un accident de mașină în urma căruia și-a avariat bolidul. Primele declarații TV ale acestuia.

Gheboasă este un tânăr în vârstă de 22 de ani, care s-a lansat pe piața muzicală cu stilul trap și a reușit să cucerească în scurt timp topurile muzicale. El se bucură de notorietate în rândul tinerilor motiv pentru care a fost unul dintre artiștii care au urcat pe scena Untold 2023.

Dacă acolo a primit reacțiile mult așteptate de un artist, publicul a cântat odată cu el piesele și a primit ropote de aplauze și mii de strigăte, în mediul online a luat amploare un val de critică cu privire la versurile obscene pe care artistul le promovează și care prind la public.

În urma controversei care s-a creat în jurul prestației sale, artistului Gheboasă i s-a dat dreptul la replică în emisiunea "Punctul culminant", la România TV. Cu ocazia apariției sale televizate, tânărul s-a deschis în fața publicului și a mărturisit, printre altele, că în urmă cu două săptămâni, înainte de festivalul Untold, a avut un accident de mașină.

Gheboasa a avut un accident de mașină înainte de Untold. Artistul nu a fost rănit, dar bolidul lui a fost avariat

În emisiune, acesta a ținut să precizeze că a ajuns la platou cu un taxiu din cauza faptului că mașina sa se află în service. Tot el a continuat să precizeze că bolidul pe care îl conduce a fost avariat în urma unui accident la care a fost părtaș.

Din cauza unui alt participant la trafic, care nu a respectat semnul “stop”, acesta s-a văzut nevoit să facă manevre pentru a evita un accident, dar care i-au avariat mașina. Tot el spune că a decis să nu anunțe poliția cu privire la cele întâmplate din cauza faptului că era foarte obosit.

„Acum am venit cu taxi la emisiune, pentru că mașina mea este în service, pentru că acum două săptămâni, când am fost la Buzău, era să intre unu’ în mine că nu a stat la stop, am tras de volan, m-am trezit pe contrasens cu cauciucurile bușite. Acela care nu a stat la stop a fugit, nu am mai sunat la poliție, pentru că era 3 dimineața și eram foarte obosit„, a declarat Gheboasă, la prima lui apariție la România TV.

Gheboasa a fost taxat dur pentru apariția la Untold: „Noua generație … idoli vs fani … no comment !!! Ce voce, ce mesaj, ce producție și ce bine sună viitorul”, a scris ironic Cezar Ouatu, pe Facebook.

Sociologul Gelu Duminică a reacționat și el: „Cu siguranță, versurile sunt extrem de vulgare și pline de mizerie. Eu nu consum muzica asta și nici nu cred că o voi consuma vreodată. Din păcate însă nu pot să nu văd că nu e nimic nou sub soare cu muzica de genul ăsta și că ea a existat, sub varii forme, mai dintotdeauna”.

