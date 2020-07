Mama Deliei, dezvăluire dureroasă despre artistă și sora ei! Familia trece prin momente dificile: „Mi-e frică! Nu avem ce să facem”

Mai mult decât atât, artista a mărturisit că nu iese mai mult de trei ori pe săptămână din casă, iar atunci când o face merge la magazin, ca să își cumpere strictul necesar.

„Mai intru pe Youtube, îmi pun muzică și ascult ce mai e la modă zilele astea. Nu avem ce să facem, trebuie să stăm liniștiți. Noi am mai trecut prin astea. Eu am ieșit la complexul de la 20 metri de casă, unde îmi iau pâine, o dată la trei zile. Mi-e frică! Nu mi-e frică pentru noi, ci pentru copii. Asa că decât să îi bag în emoții, mai bine stau în casă. Am întors casa cu susul în jos de câteva ori. Din octombrie, tot în casă stau, după operație. Mi-e greu fără cei mici, sincer.” a spus Gina Matache, potrivit Antena Stars.