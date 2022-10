Gina Pistol a cerut ajutorul fanilor pe Internet, la scurt timp de la revenirea pe platoul de filmare. Ce s-a întâmplat

Gina Pistol se numără printre vedetele care se mândresc cu o comunitate impresionantă de prieteni în mediul online. Prezentatoarea de la Chefi la cuțite aproximativ 1 milion jumătate de urmăritori pe contul său de Instagram.

De asemenea, aceasta este destul de activă pe rețelele sociale, unde își ține la curent fanii cu cele mai importante evenimente din viața sa. Chiar dacă este rezervată în privința familiei sale, vedeta nu ezită să împărtășească cu internauții întâmplările prin care trece.

Care este motivul pentru care Gina Pistol a cerut ajutorul fanilor pe contul de Instagram

Pentru că îi place să interacționeze cu comunitatea sa de prieteni, Gina Pistol nu s-a ferit să le povestească despre situația dificilă cu care se confruntă de când a revenit pe platourile de filmare.

Prezentatoarea Chefi la cuțite le-a mărturisit fanilor că face cu greu față programului încărcat la care este supusă. De asemenea, aceasta a susținut prin intermediul unui InsaStory că nu mai are energie deloc și are nevoie de ajutor în această privință.

„Simpaticilor, am nevoie de ajutorul vostru. Spuneți-mi și mie, am nevoie de un energizant care să îmi dea energie fizic, psihic pentru că am început filmările, suntem în a treia zi, iar mie îmi este foarte greu să mă adun. Nu mai știu câtă cafea să beau și eu ca să rezist. Deci, ce îmi recomandați? Orice!”, a spus vedeta pe contul de Instagram, vizibil epuizată.

Se pare că viața de mămică și cariera și-au pus amprenta frumoasei prezentatoare TV. Deși este mai tot timpul plecată pe platourile de filmare, Gina Pistol nu uită să petreacă momente de calitate alături de partenerul și fiica lor.

Care e motivul pentru care Gina Pistol nu se căsătorește cu tatăl fiicei sale

Toată lumea așteaptă ca Gina Pistol și Smiley să facă anunțul cel mare legat de nuntă, însă cei doi nu se gândesc să se căsătorească prea curând. Prezentatoarea TV a dezvăluit că vede căsătoria ca pe o formalitate.

„Nu știu ce să zic (n.red.: despre nuntă). Noi ne vedem ca o familie. Căsătoria cred că este doar o formalitate pentru noi în acest moment, dar o să vă anunțăm. Noi suntem ca și căsătoriți. Când o să fie timpul potrivit. Ne este foarte bine așa cum suntem, cu acte și fără acte”, a spus ea pentru publigația ego.ro.

Deși au o relație de 6 ani și o fetiță minunată, Gina Pistol și partenerul său nu au planuri de nuntă. Cei doi sunt foarte fericiți și se bucură din plin de familia frumoasă pe care o au împreună de când a apărut fiica lor pe lume.

Un lucru est evident, prezentatoarea Chefi la cuțite este o femeie împlinită și fericită, chiar dacă nu se grăbește să îmbrace rochia de mireasă prea curând.

