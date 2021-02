Gina Pistol are buzele injectate? Frumoasa prezentatoare le-a explicat fanilor de ce arată așa

Despre sindromul picioarelor neliniștite, frumoasa prezentatoare a povestit într-un Insta Story din trecut: „Și cum se lasă seara peste București, cum încep să mă doară picioarele. E groaznic să suferi de sindromul picioarelor neliniștite. Simți nevoia să le miști încontinuu și au un ecou de durere în picioare”. Pe lângă această schimbare, Gina a povestit pe Insta Stories că în ultima vreme i-au apărut foarte multe alunițe pe gât și nu știe exact care este cauza lor. Alunițele extrem de mici îi acoperă partea stângă a gâtului și clavicula.

Cum au anunțat Gina Pistol și Smiley că vor fi părinți

Gina Pistol și Smiley au dezvăluit la finalul lunii septembrie că vor deveni părinți. Prezentatoarea Chefi la cuțite a mărturisit că în urmă cu câțiva ani medicii i-au spus că șansele ca ea să devină mamă sunt foarte mici, însă acum se bucură de minunea pe care i-a trimis-o Dumnezeu.

„Noi acum înseamnă 3. În urma unor analize medicale, acum câţiva ani, am aflat că şansele ca eu să rămân însărcinată pe cale naturală sunt foarte mici. Iată că Dumnezeu a avut alte planuri pentru noi. Am avut multe emoţii, nici nu am îndrăznit să mă bucur sau să răspândesc vestea până când nu i-am auzit inima cum bate şi am ştiut că totul este bine. În sfârşit, a venit momentul să aflaţi de la noi ce am făcut în ultimii 3 ani şi cum, din 2 oameni care se iubesc, vom deveni 3! Este mult râs, mult plâns de fericire, multă susţinere şi multă emoţie în viaţa noastră şi în acest oracol video pe care îl împărţim cu voi, cu toată recunoştinţa pentru susţinerea şi mesajele pe care le-am primit pana acum!”, a spus Gina Pistol într-un vlog pe care l-a realizat împreună cu iubitul ei.

