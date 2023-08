Gina Pistol, decizie importantă pentru Josephine, fiica sa: „Aveam o frământare”. Ce a transmis prezentatoarea

Gina Pistol le-a transmis fanilor de pe Instagram că, deși îi este dificil, face antrenamente intense la sală și ține dietă, pentru a fi sănătoasă la „minte, la suflet și la trup”. Pezentatoarea a ținut să povestească o „frământare” de-ale ei legată de faptul că are 42 de ani și este conștientă că cel puțin 15 ani de acum încolo trebuie să fie perfect sănătoasă pentru fiica sa.

Gina Pistol s-a filmat după ce a plecat de la sala de fitness, bucuroasă că a reușit să ducă antrenamentul la final.

„Am terminat antrenamentul de astăzi și sunt foarte mândră pentru că îmi este al naibii de greu! Îmi este foarte greu să plec de casă. De multe ori nu am timp, îmi și găsesc singură scuze să nu ajung la sală, apoi când ajung la sală, îmi este foarte greu în timpul antrenamentului, îmi vine să strig și să înjur și să renunț. Cu toate astea n-o fac. Dar după ce termin antrenamentul, am așa o stare de bine, o oboseală placută. Și sunt mândră că am reușit. Am reușit să merg termin antrenamentul. Este un proces, durează un pic până mă obișnuiesc cu ritmul ăsta”, a spus Gina Pistol pe contul său de Instagram.

Gina Pistol, declarații emoționante despre fiica ei. Ce dorește prezentatoarea să se întâmple în următorii 15 ani cel puțin

Gina Pistol a mărturisit că a decis să investească cât mai mult în sănătatea ei mentală, fizică și sufleteacă, pentru a fi cât mai mulți ani perfect sănătoasă pentru Josephine.

Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit anul acesta, iar fiica lor a fost extrem de cuminte și de înțelegătoare la eveniment.

