Gina Pistol, imagine emoționantă alături de fiica și iubitul ei. Cum a trecut prezentatoarea în anul 2023

Gina Pistol a publicat pe contul ei de Instagram în care apare ținându-și fiica în brațe, lângă brad. Alături de imaginea de familie, prezentatoarea de la Chefi la cuțite a făcut o retorspectivă a anului 2022, precizând că a fost un an în care s-a simțit foarte fragilă.

În imagine fanii au putut observa cât de mult a crescut Jospehine, dar și cât de frumoasă este familia prezentatoarei.

Cât a crescut Josephine. Imaginea înduioșătoare de familie publicată de Gina Pistol

„Pentru mine anul 2022 a fost un an care m-a consumat. Psihic si fizic. Am fost urâcioasă cu mine și cu toată lumea din jurul meu. Mai puțin cu Josephine, fiica mea. În anul 2022 am fost fragilă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că l-am incheiat cu bine.

Anul ăsta, în schimb, vreau să am mai multa grijă de mine, de sufletul meu.

Vă doresc,dragii mei, sa fiți sănatoși! Sănatoși la trup, minte și suflet.

P.S. Îți mulțumesc pentru felul în care mă iubești., Smiley”, a scris Gina Pistol în dreptul imaginii.

Fanii au fost încântați să vadă portretul de familie, la început de an 2023.

Cine a făcut primul pas în relație. Gina Pistol a dezvăluit cum l-a cucerit pe Smiley

Prezentatoarea show-lui „Chefi la Cuțite” a mărturisit recent cine a făcut primul pas în relație. Gina a vorbit despre modul în care a reușut să îl cucerească pe partenerul ei, în urmă cu 7 ani, iar detaliile sunt „dulci”, nu „picante”! Se pare că nu degeaba moderează emisiunea culinară, având în vedere că vedeta TV a reușit să îi atragă atenția lui Smiley cu o rețetă de prăjituri.

„Mă mai întreba lumea ce stil sunt eu.. sunt femeia cameleon, cred că le conțin pe toate. Bărbatul meu trebuie să mă echilibreze și să mă lase să fiu eu așa cum sunt. Eu mă cert cu pasiune, cu venă umflată. Andrei este foarte echilibrat, diplomat, atunci când ia o decizie stă și o gândește înainte.

Eu sunt opusul lui. Dacă îmi vine să spun ceva, orice, nu contează că dau foc la ce-i în jurul meu, spun. El are o maturitate, e foarte echilibrat. Facem șapte ani la anul, în martie. Se împacă bine cu felul meu de-a fi și asta am apreciat cel mai mult la el.

Înainte să încep relația cu el, eram îndoielnică, mă întrebam dacă o să găsesc un om ca mine, simplu. Îmi doream să fie omul potrivit pentru mine, să fie un om bun, bun pentru mine”, a declarat Gina Pistol, în cadrul podcastului Lucruri Simple.

„Eu sunt foarte sinceră și Andrei (n.r. Smiley) mă mai ceartă câteodată. Noi, la început, vorbeam prin mesaje, îi trimiteam bancuri, meme-uri, îl făceam să râdă, așa l-am agățat. Eu mâncam într-o zi gomboți și m-a întrebat el ce fac și i-am trimis o poză. Și îmi zice „Ce poftă am, ce aș mânca!”. Și i-am zis că îi fac, când mă întorc în București. Și am zis că gata, l-am agățat. I-am făcut gomboți, pentru prima dată, dar mi-au ieșit atât de buni. A stat vreo trei ore la mine atunci”, a mai spus prezentatoarea.

Extrem de sinceră, Gina Pistol a dezvăluit totodată că ea a fost cea care a făcut primul pas în relația cu Smiley: „El nici nu cred că m-a observat, dar eu mă uitam la el cum cântă, știam că e și singur și zic „Ce băiat drăguț.” Noi încă ne întrebăm de când suntem împreună. Cred că eu i-am dat lui telefon prima.”

