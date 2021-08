Gina Pistol, motivul pentru care fetița ei poartă bentițe. Care a fost explicația vedetei

Gina Pistol a devenit mămică de curând, iar din acel moment, viața ei s-a transformat total. Este mai fericită ca niciodată. Fanii au observat un detaliu cu privire la faptul că micuța poartă pe cap foarte des bentițe. Iată ce explicații a oferit vedeta.

Gina Pistol, motivul pentru care micuța Josephine poartă bentițe. Ce a explicat vedeta

Prezentatoarea tv este o mămică full-time, dar bucuria pe care o simte știind că pe lume a venit un copil făcut din rodul iubirii dintre ea și Smiley, o face să nu simtă nicio oboseală. De curând, pe rețelele de socializare, prietenii virtuali ai vedetei au observat faptul că micuța Josephine poartă des bentițe, iar acest lucru i-a făcut să-i pună o întrebare.

Gina Pistol a explicat care e motivul neștiut pentru care fetița ei partă frecvent bentițe pe cap.

„Iar acum să vă spun povestea bentiței. Mie nu-mi plac bentițele la fetițe, am eu o problemă mare, mai ales cele cu funde. Neavând în casă nicio bentiță, Josephine are momente, atunci când doarme, când își prinde urechea sub cap. Și zic «bă, să nu rămână copilul cu urechile clăpăuge!». Am zis să improvizez și am tăiat o căciulă. De fapt asta e banda de la căciulă. Și ca să nu râdă oamenii de copil, am scris pe ea (n.r. – un brand celebru). Nu are urechile clăpăuge, dar trebuie să am grijă de treaba asta, să nu devină o problemă mai încolo”, a povestit Gina Pistol pe Instastory.

Iată că, Gina Pistol a explicat și care e motivul pentru care nu vrea să publice imagini cu fața micuței sale Josephine.

„Este alegerea noastră. Însă nici nu-i judec pe cei care o fac. Eu consider că nu are sens să expun copila la toată energia asta dubioasă de bântuie în mediul online. Cel puțin nu acum”, a spus Gina Pistol pe Instagram, potrivit libertatea.ro.

Problemele din timpul nopții pe care Gina Pistol le întâmpină cu fetița ei

Gina Pistol este foarte atentă cu fiica ei și se îngrijorează mereu dacă i se pare că ceva nu este în regulă cu ea. De curând, prezentatoarea tv a vorbit deschis pe rețelele de socializare, mai precis - pe Instagram, despre o situație delicată cu privire la Josephine.

Îngrijorată de plânsetele micuței, Gina Pistol a cerut ajutorul în mediul online de la mamele care îi urmăresc activitatea și care ar putea ști cu ce se confruntă. Declarațiile sfășietoare ale Ginei Pistol cu siguranță au fost ascultate și acum a primit cele mai utile sfaturi posibile.

"Întrebare pentru mame! Fiica mea are cinci luni și o săptămână iar de o săptămână, 10 zile cam așa, mă confrunt cu o problemă după ce adoarme. Adică, acest lucru se întâmplă și ziua și noaptea. Ea a adormit singură, iar după cinci minute, zece minute, se trezește plângând, dar un plâns - nu că ar durea-o ceva, ci ca și cum ar visa urât, acum de exemplu am culcat-o pe la ora nouă și mai devreme cu cinci minute s-a trezit plângând, dar după ce mă duc la ea și o liniștesc, adoarme la loc. Oare este regresia somnului de la 4 luni și ea să o facă abia acum? Nu știu.", a mărturisit Gina Pistol pe contul ei de Instagram, în secțiunea de Instastory.

