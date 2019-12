Hannelore, surprinsă în timp ce se certa, într-un restaurant, cu o altă femeie. Cum arată acum fosta concurentă de la Insula Iubirii

„Nu am fost singură în acea zi. Am închiriat un autobuz de la RATT și am avut peste 70 copii în responsabilitate. Programul e program, iar noi respectăm. Faptul că ei au întarziat, nu e vina mea. Cu atât mai mult era vorba că le duc părinților copiii acasă la ora 20. Am ajuns la 22.20” a declarat Hannelore, în exclusivitate pentru spynews.ro.

„E cuvântul meu în fața atâtor familii. Eu trebuia să dau explicații pentru problemele lor. Nu mergeam fără programare cu o armată de copii. Nu ne-au băgat în seamă și efectiv nu i-a interesat că așteaptă atâția copii. Soțul acelei cântărețe mi-a aruncat-o în față că mă cunoaște, m-a făcut să îmi pierd orice răbdare și bun simț, după o oră de așteptat.

O oră în care efectiv ne-au spus că mai durează 10 minute, încă 15 minute și tot așa. Mai mult de atât, i-am explicat foarte frumos că dacă m-a văzut într-un show tv, nu înseamnă că mă cunoaște. A spus în presă că nu răspund la telefon, dar eu nu am fost sunată de nimeni” a declarat Hannelore, în exclusivitate pentru spynews.ro.