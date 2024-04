Ilie Năstase, dezvăluiri ”fără perdea” despre averea sa: „În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac”

Ilie Năstase a fost invitat în podcastul lui Mihai Morar, acolo unde a explicat de ce nu poate fi văzut ca o vedetă în România, în ciuda averii sale și a realizărilor profesionale. Iată ce declarații surprinzătoare a făcut fostul mare jucător de tenis!

Ilie Năstase, în vârstă de 77 de ani, a vorbit despre averea pe care a strâns-o în cariera sa, dar a făcut și o declarație surprinzătoare. Primul numărul 1 mondial din istoria tenisului masculin a spus că ”îmbracă” haina unei vedete doar atunci când pășește în străinătate. Iată de ce!

Ilie Năstase a spus de ce nu poate fi văzut ca o vedetă în România

Ilie Năstase a precizat că în România nu se percepe ca o persoană bogată și populară. Fostul mare tenismen a dezmințit sumele impresionante pe care mass-media le-a vehiculat până acum în ceea ce privește averea sa.

Mai mult, Ilie Năstase a spus că, în opinia lui, un om bogat este cel care își permite să ia masa într-un restaurant fără să verifice prețurile din meniu.

„Eu mă consider o vedetă în străinătate. În România nu mă consider o vedetă. Aici mă consider sărac. Când văd despre ce bani se vorbește, ce sume și milioane… te sperii. Un om bogat este cel care nu se uită la restaurant la prețuri, poate să își ia ce mașină vrea.”, a spus Ilie Năstase, în podcastul Fain&Simplu, citat de digisport.ro.

Fostul mare jucător de tenis consideră că cel mai important lucru este sănătatea.

„Mai importantă e sănătatea. Restul lucrurilor sunt niște jucării pe care le obținem cu eforturi și le lăsăm altora să se joace cu ele, atunci când plecăm.”, a mai spus Ilie Năstase în podcastul moderat de Mihai Morar.

Potrivit digisport.ro, care citează declarația de avere pe care Ilie Năstase a publicat-o în 2019, atunci când a intrat în cursa pentru alegerile europarlamentare din acel an, fostul mare jucător de tenis avea trecute în acel document, printre altele, un teren de 1.000 de metri pătrați în Moeciu de Jos, o casă în București și una de vacanță în Mamaia, ceasuri în valoare de 150.000 de euro, bijuterii de 100.000 de euro și tablouri de 50.000 de euro.

Tot la acel moment, Ilie Năstase avea un cont curent de 613.000 de lei (129.000 de euro), plus unul de 35.000 de euro și altul de 187.000 de dolari.

La sfârșitul anului 2023, Ilie Năstase a dezvăluit că încasează lunar de la statul român, datorită gradului de general-maior în retragere pe care îl deține, o „pensie specială” în valoare de 1.435 de lei lunar, potrivit sursei citate mai sus.

