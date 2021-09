Imagine cu fiul cel mic al lui Ștefan Bănică și al Laviniei Pârva. Cum a fost surprins micuțul de către mama sa

Lavinia Pîrva trăieşte o frumoasă poveste de dragoste cu Ştefan Bănică, iar cei doi sunt foarte discreţi în ceea ce priveşte relaţia lor, s-au căsătorit, au devenit părinții unui băiețel, însă rar sunt văzuți împreună, mai ales în postările de pe internet și rar sunt văzute imagini cu băiețelul lor.

Însă, frumoasa mămică mai arată imagini admiratorilor săi cu minunea de băiat, iar de curând a postat un videoclip scurt în care cel mic stătea pe un scaun și se juca afară, în natură.

Fiul Laviniei Pîrva cu Ștefan Bănică, surprins în natură, la joacă

Fanii au putut vedea cât de mult a crescut băiatul celor doi părinți celebri, însă nu știu încă cum arată Alexandru, pentru că părinții nu i-au arătat chipul deloc.

Citește și: Ștefan Bănică, surprins alături de Lavinia Pîrva, în vacanță. Ipostaza rară în care au fost văzuți cei doi

În urmă cu doi ani, vedeta a născut un băiețel, însă a scăpat rapid de kilogramele în plus, iar acest lucru este vizibil din fotografiile ei de pe Instagram, unde surprinde cu silueta de invidiat și formele sale voluptoase.

Lavinia Pârva Este o cântăreață și manechină română. A făcut parte din trupa Spicy, iar după ce trupa s-a destrămat și-a urmat cariera solo. Din 2013 ea este într-o relație cu Ștefan Bănică împreună cu care are un băiețel de trei luni pe nume Alexandru.

Ștefan Bănică se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți artiști de la noi din țară. Acesta provine dintr-o familie de artiști și i-a fost tot mai greu să își arate talentul remarcabil în industria muzicală.

Lavinia Pîrva s-a confruntat cu kilogramele în sarcină

Tânăra mămică a povestit că s-a confruntat cu retenția de apă în timp ce era gravidă, iar după ce a născut a ținut o dietă strictă care s-o ajute. Din fericire, artista are acum măsurile dorite și un trup cu care să se mândrească pe timpul sezonului cald, pe litoral.

Gurile rele susțineau pe atunci că îi va fi foarte greu să ajungă din nou la greutatea inițială, dar se pare că soția lui Bănică le-a demonstrat tuturor că disiplina și ambiția sunt suficiente pentru orice îți propui.

Citește și: Cum au serbat Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva aniversarea fiului lor. Părinții și-au fotografiat băiatul la vârsta de 2 ani

„Copilul meu e atât de sănătos pentru că eu am mâncat de toate. Eu am mâncat, evident, sănătos, dar nu am mai ținut cont neapărat. Am mâncat tot ce am poftit. La un moment dat am mâncat foarte multe fructe, mâncam gutui în special, se pare că cel mic este ok, nu am ținut dietă, nu m-am oprit de la dulciuri.

Simțeam în permamență nevoia să mănânc alimente sănătoase. Nu au fost probleme. Am avut o sarcină normală, nu a fost cea mai ușoară, am luat câteva kilograme, am avut retenție de apă, dar am rezolvat-o repede după ce am născut. Sunt femei care se îngrașă șapte kilograme, eu am luat destul de multicel”, a declarat Lavinia Pîrva.

Episoadele integrale din super-serialul "Adela" sunt disponibile pe Antena PLAY! Hai să vezi