Imagine rară cu fiul lui Tzancă Uraganu. Cum l-a surprins artistul pe cel mic

Tzancă Uraganu, pe numele lui real Andrei Velcu, a ales să fie ceva mai de discret atunci când vine vorba de viața privată. Deși este un cântăreț care se bucură de notorietate, Tzancă a preferat să își țină familia mai departe de lumea mondenă în care el se învârte.

Cum și-a filmat Tzancă Uraganu băiețelul. Andreas pare că îi calcă pe urme

Dacă în trecut publica destul de des imagini cu fetița lui din relația trecută, Anaysa, fotografiile în care apar cei doi copii ai săi sunt în prezent tot mai scumpe la vedere. Pe contul personal de Instagram, Tzancă publică în mod predominant poze din vacanță sau cu mașini luxoase.

În secțiunea InstaStory însă, acolo unde filmulețele și imaginile dispar după 24 de ore, Tzancă s-a mândrit recent cu băiețelul lui, Andreas, rezultat din relația cu fosta lui parteneră, Lambada. Micuțul a venit pe lume anul trecut, în luna februarie.

Tzancă și-a filmat fiul într-o ipostază care l-a făcut să se amuze copios. Micuțul Andreas se juca de zor cu un microfon, semn că ar putea călca pe urmele tatălui său. Imaginile au „topit” inimile urmăritorilor manelistului, având în vedere că micuțul nu a fost atât de „expus” pe rețelele de socializare. Iată cum a fost surprins!

Tzancă Uraganu e tătic cu normă întreagă în timpul liber, petrecând timpul în sânul familiei, alături de cei doi copii ai săi. Chiar dacă și-a refăcut viața, iar actuala lui parteneră, Alina Marymar, urmează să îl facă tată pentru a treia oară, cântărețul nu își neglijează copiii din fosta relație, Tzancă declarându-se mereu un familist convins.

Andreas, fiul cel mic al manelistului și al Lambadei, îi calcă deja pe urme artistului, iar acest lucru nu poate decât să îl bucure. Cel mic a fost surprins în timp ce ținea în mănă un microfon, iar pe fundal se auzea o melodie ritmată. „Gata, începe de pe acum'', a scris Tzancă Uraganu pe rețelele de socializare, amuzat de situație.

Tzancă Uraganu, tată pentru a treia oară. Alina Marymar va aduce pe lume o fetiță

Tzancă Uraganu și Alina Marymar au confirmat sarcina și au dezvăluit de curând și sexul bebelușului, organizând o petrecere tematică în acest sens. Se pare că Tzancă va fi tătic tot de fetiță în doar câteva luni, iar experiența cu Anaysa, prima lui fiică, îl va ajuta cu siguranță.

Deși are un program încărcat, cântărețul își face timp și pentru familie, iar în acest an declarat că are de gând să fie „mai sărac, dar mai fericit”, și să mai renunțe la concerte pentru a putea petrece alături de cei dragi.

