Imagine rară cu Jador din adolescență. Cum arăta artistul la vârsta de 15 ani: „Și atunci dădeam moda”

Jador și-a luat prin surprindere fanii cu o imagine rară din adolescență. Artistul a publicat o poză cu el de când avea doar 15 ani.

Jador se numără printre cei mai îndrăgiți artiști de manele de la noi din țară. Tânărul a cunoscut succesul în industria muzicală odată cu participarea în cadrul unui show matrimonial, unde a cucerit rapid publicul cu felul carismatic și vocea senzațională.

Chiar dacă activitatea lui din mediul online este intensă, cântărețul este destul de rezervat în ceea ce privește viața personală. Acesta oferă rar informații despre momente speciale pe care le trăiește.

De curând, Jador nu s-a mai putut abține și a dat vestea că iubește din nou. Artistul a publicat mai multe poze cu tânăra care i-a furat inima, după o perioadă lungă în care a preferat să stea singur. În plus, acesta a susținut că se confruntă cu probleme serioase de sănătate ce îi pot afecta cariera.

Pentru că îi place să își surprindă fanii de pe Instagram, cântărețul a distribuit o fotografie rară cu el de când avea doar 15 ani. Postarea lui a generat rapid mai bine de 34 de mii de like-uri și o mulțime de reacții savuroase.

Cum arăta Jador în adolescență

Deși este cunoscut de o țară întreagă, puțini știu cum arăta Jador în adolescență. Așadar, tânărul le-a arătat fanilor o poză cu el de la vârsta de 15 ani. Mai mult, acesta a adăugat și o descriere care a adus zâmbete pe fețele internauților.

„Și atunci dădeam moda 😂. Uitați-vă la pantofii mei și la ciorapi 😂. Părul e baza 😂. Vă pupă Jador mami😂 / 15 ani. Când mă îmbrăcăm cu Gucci, va încălțați cu fesul 😂”, a fost descrierea folosită de el.

Un lucru este cert, Jador nu s-a schimbat prea mult în 13 ani. Acesta și-a păstrat frumoasele trăsături ale feței și zâmbetul molipsitor. Se poate observa că nu trecuse pragul încă salonului de tatuaje.

Postarea lui a încântat privirile a mii de urmăritori de pe Instagram. Replicile savuroase și mesajele amuzante nu au întârziat să apară.

„Zici că ești japonez”, „După brațe se vede că ai muncit de mic! Ai ajuns ce trebuie tot prin muncă! 🙏”, „La 15 ani arătai așa? 😶”, „De mic ești frumos! ❤️” sau „Nici nu te-am recunoscut!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Ce spune Jador despre starea lui de sănătate care urmează să pună punct carierei sale muzicale

În urmă cu puțin timp, Jador anunța de pe patul de spital ca are probleme grave de sănătate care îi pun în pericol cariera muzicală. De altfel, acesta a dat vestea că urmează să se retragă din acest domeniu.

„Mi-e un pic rău acum, dar e operabil, e ok. Doar că partea nasoală e că o să mă las de cântat. Mă afectează pe partea asta. În rest e operabil, adică ce să am mai mult decât o posibilă moarte, o îmbrățișez și pe ea dacă vine, nu mi-e frică de ea. Doar că nu-s pregătit să mă întâlnesc cu Dumnezeu acum, că am fost golan, m-am cumințit acum, de curând”, a declarat Jador, în cadrul unui podcast.