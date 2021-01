Imaginea de mii de aprecieri cu Florin Ristei și Naomi Hedman. În ce ipostază drăgăstoasă s-au pozat

Și-au luat inima în dinți abia după etapa de Bootcamp, atunci când Naomi nu a reușit să ocupe unul dintre cele trei scaune puse la dispoziție de mentorul său, Delia.

De acolo, relația lor a evoluat în bine. Au decis să-și dea o șansă și nu regretă faptul că nu au ”furat startul”.

Ba mai mult, Ristei a dus-o pe Naomi să-i cunoască mama: ”Mama i-a arătat poze cum mine foarte vechi și am mâncat varză călită. I-a plăcut.”

"Ar fi putut începe mai repede dacă vreunul dintre noi și-ar fi dat seama că celălalt îl place, dar așa a început exact după ce a ieșit Naomi din concurs. Așa era și moral corect”, a declarat, la începutul lunii decembrie, Florin Ristei pentru a1.ro.

Întrebat cum a primit publicul vestea, fostul câștigător al concursului X Factor România a explicat că a primit multe mesaje frumoase de la prieteni și cei care-l admiră ca artist și om.

Ce gest a făcut Florin Ristei pentru Naomi Hedman la audițiile X Factor 2020

Naomi Hedman pășea neîncrezătoare pe scena X Factor România din cauza că avea probleme cu vocea. Prima sa alegere muzicală nu a impresionat și, la cererea juraților, a hotărât să mai interpreteze o piesă.

Pentru că a simțit neîncrederea ei, Florin Ristei a urcat pe scenă și au cântat împreună piesa If I ain't got you. Prezența artistului a ajutat-o să se relaxeze și, la finalul momentului, a obținut 4 de DA.

"Arată de revistă de departe și e frumoasă și de aproape.", spunea Ristei la acea vreme despre cea care acum îi este iubită.