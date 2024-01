Georgiana Lobonț, cuvinte dure la adresa lui Armin Nicoară. De la ce a pornit scandalul dintre cei doi: „Ești un om fără rușine”

Georgiana Lobonț și Armin Nicoară sunt implicați din nou într-un scandal de proporții. Artista a răbufnit în mediul online după ce finul ei i-a adus acuzații neașteptate. Aceasta nu s-a mai putut abține și i-a adresat cântărețului o serie de jigniri și cuvinte dure.

Georgiana Lobonț și Armin Nicoară au intrat din nou în atenția publicului. De data aceasta, cei doi sunt implicați într-un scandal uriaș. Artista a dat cărțile pe față chiar în mediul online, după ce finul ei i-a adus acuzații că i-ar datora o anumită sumă de bani.

S-a lăsat cu jigniri și cuvinte dure la adresa cântărețului. Se pare că relația de prietenie dintre Georgiana Lobonț și finul ei, Armin Nicoară, s-a destrămat. Cei doi au ajuns la un conflict de proporții uriașe, chiar în văzul fanilor.

De curând, artista a „explodat” pe rețelele sociale. Aceasta a mărturisit că nu vrea să mai audă de soțul Claudiei Puican. De asemenea, vedeta s-a decis să lămurească situația în ceea ce privește afirmațiile finului său.

Georgiana Lobonț, mesaj dur către Armin Nicoară. Are sau nu artista să-i dea bani finului ei

Pentru că este foarte activă pe contul de Instagram, Georgiana Lobonț s-a decis să își țină la curent fanii cu ultima întâmplare din viața ei. În urmă cu puțin timp, Armin Nicoară a declarat că nu își mai dorește să colaboreze cu nașa lui pentru că „i-a dat țeapă” în timpul unui proiect muzical.

Artista nu a rămas indiferentă acuzațiilor și a reacționat în mediul online. Aceasta i-a adresat jigniri și cuvinte grele finului său. Mai mult, Georgiana Lobonț a evidențiat faptul că nu îi este datoare lui Armin Nicoară.

„Frustrarea și răutatea au ieșit Ia suprafață și azi. Telenovela continuă. Din acest moment pentru mine acest om nu mai există pe lista mea de prieteni și nici în familia mea. Ești un om fără rușine, fără limite, prefăcut și lingușitor.

Eu nu am fost datoare și nu sunt nimănui. Piesele pe canalele noastre sunt postate în mod egal. Doar că una face mai bine ca cealaltă pentru că ăsta este firescul. Dar la el nu este problema de bani, dar tot de bani vorbește.

I-am zis aseară, când m-a sunat să-și ceară scuze, să-mi spună care este suma cu care el consideră că îi sunt datoare și să-mi trimită contul ca să i-o trimit pentru că eu nu sunt datoare nimănui, mă repet.

Am înțeles din tot ce face că nu este demn, nu are alte subiecte de discuție decât să caute circ și să se victimizeze dar fără motive, mereu menționând de mine în orice subiect. M-am săturat de glumele lui proaste, de poveștile lui despre mine fără sfârșit. Nu ai limite de bun simț, iar nesimțirea ta m-a supărat.”, a scris Georgiana Lobonț pe contul de Instagram.

Ce detalii a scos la iveală Georgiana Lobonț despre nunta lui Armin Nicoară cu soția lui, Claudia Puican

Artista tună și fulgeră în continuare la adresa lui Armin Nicoară. Georgiana Lobonț a scos la iveală detalii neștiute despre nunta din Turcia a cântărețului cu soția lui, Claudia Puican. Aceasta a susținut că a cheltuit 5000 de euro pe evenimentul celor doi, în calitate de nașă.

„În Turcia de nași am fost puși ca ultimii oameni, atunci când urcam pe autocar să mergem la eveniment. Noi am fost chemați la nunta, iar toate cheltuielile au fost suportate de noi, nu de el sau de altcineva, peste 5.000 de euro, dar asta nu mai are importanță (era ca o paranteza la cei care au spus că m-am legat de sume de bani și că nu s-a pus dar).

Nedormită și venită de pe drumuri, fără copii, am plecat pentru că a făcut scandal că noi nu vom fi prezenți, deși i-am zis că vom merge în România”, a mai adăugat ea.