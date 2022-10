Imaginile cu Meghan Markle și prințul Harry care i-au uimit pe toți. Au transmis un mesaj ferm pentru Casa Regală

Luni, fotograful Misan Harriman a publicat două fotografii făcute în timpul călătoriei lui Meghan Markle, alături de prințul Harry, în Regatul Unit, înainte ca regina Elisabeta a II-a să moară la vârsta de 96 de ani, pe data de 8 septembrie 2022.

Ipostaza neașteptată în care au apărut Meghan Markle și prințul Harry înainte de moartea reginei

Într-una dintre imaginile postate de fotograful Misan Harriman pe contul de Instagram, ducii de Sussex au fost surprinși într-o ipostază tandră, în timp ce se țineau de mână. Totul s-a întâmplat cu câteva momente înainte de deschiderea One Young World, summitul anual unde se întâlnesc tinerii lideri la nivel mondial și își împărtășesc din cunoștințele acumulate.

„Ducele și ducesa de Sussex cu câteva momente înainte de a participa la ceremonia de deschidere a @OneYoungWorld, luna trecută”, s scris fotograful la descrierea imaginii.

Harry, în vârstă de 38 de ani, a purtat un costum și o cravată de culoare albastru închis, alături de o cămașă albă. La rândul său, Meghan Markle (41 de ani) a avut o ținută care i-a pus în evidență trăsăturile feței, părul brunet și ochii căprui.

A avut un costum cu pantaloni și mâneci lungi, de culoare roșie, pe gât, asortat cu câteva bijuterii de lux și un machiaj sobru. Ambii au o privire pătrunzătoare și hotărâtă. Mai mult, atât actrița, cât și prințul Harry zâmbesc și emană siguranță de sine.

Într-o altă imagine, în alb și negru, cei doi sunt surprinși la eveniment, dintr-o parte, ținându-se de mână și zâmbind.

După ce au participat la summit-ul One Young World, Meghan și prințul Harry au plecat în Germania pentru a participa la evenimentul Jocurilor Invictus „Dusseldorf 2023 – One Year to Go”.

Parcursul călătoriei a fost întrerupt atunci când Palatul Buckingham a anunțat că starea de sănătate a reginei Elisabeta a II-a se agravase. Prințul Harry nu a ajuns la timp, la Castelul Balmoral, pentru a-și lua rămas bun de la bunica lui, sugerând că a fost anunțat ultimul despre moartea reginei. Presa străină a scris că regele Charles al III-lea nu i-a permis fiului său să-și aducă soția la Balmoral.

Ce semnifică noile imagini cu Ducii de Sussex, potrivit unui expert regal

Cele două fotografii în care cuplul apare zâmbind și ținându-se de mână au apărut la două zile după ce a fost publicată, inițial, o imagine de la Palatul Buckingham, cu actualul monarh, regele Charles, alături de Camilla, regina consoartă, și noii duci de Wales, prințul William și Kate Middleton. Imaginea a apărut pe 18 septembrie, înainte de înmormântarea reginei Elisabeta a II-a, semn că viața merge mai departe, iar monarhia continuă.

Biograful și jurnalistul Tom Bower, care a scris „Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors”, a declarat într-un interviu recent că imaginile în care apar ducii de Sussex sunt „menite să-i umilească pe membrii familiei regale”, notează Page Six.

Tom Bower a comparat aparițiile cuplului înainte și după Jubileul de Platină al reginei Elisabeta a II-a, de la începutul lunii iunie, în care a sărbătorit cei 70 de ani de domnie. „Au fost duși la o fereastră, la etaj, fiind văzuți cu greu”, comparativ cu imaginea lor de la înmormântarea reginei, „unde au fost în centrul atenției”.

Meghan Markle și prințul Harry s-au căsătorit în anul 2018, însă au renunțat la îndatoririle lor regale doi ani mai târziu, mutându-se din Marea Britanie în California, SUA. Împreună au doi copii, pe Archie de trei ani și pe Lilibet de un an.

