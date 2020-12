Împărații TikTok-ului s-au despărțit! Alexandra Bodi și Ionuț Bodi nu mai sunt un cuplu. Care este motivul separării

„Ne uitam pe Facebook. Am văzut aplicația de TikTok și am zis să facem și noi glume. Când am descărcat-o am început să facem filmulețe de plăcere, nu să câștigăm bani. Primul filmuleț a fost cu dans.” a declarat Alexandra Bodi la „Acces Direct”.

Cu toate acestea, faima nu ține de foame! Unica avere pe care cei doi au strâns-o este aprecierea oamenilor din jurul lor, like-urile și vizualizările, care, din păcate, nu s-au transformat în numerar.

Cei doi se descurcă cum pot de pe o zi pe alta, Ionuț a fost angajat în străinătate pentru o perioadă, iar Alexandra lucrează cu ziua: "Nu am făcut niciun ban din TikTok. Este ideea mea. Îmi place, pentru că pot să fac lumea să râdă. (…) Eu am lucrat prin Spania, Olanda, Belgia când e perioada, când nu, stăm acasă. Ea nu lucrează decât cu ziua”, a declarat Ionuț Bodi.

Oamenii îi opreau pe stradă să facă poze!

Pe ritmuri indiene, dar și populare românești, Alexandra și Ionuț Bodi au filmat o premieră la Sighișoara, în locurile cele mai încărcate de istorie și tradiție. Cei doi au dansat cu patos în fața camerei de filmat, iar după mai multe încercări, coregrafiile le-au ieșit exact așa cum și-au plănuit. Mișcările lor care i-au consacrat au ajuns imediat pe TikTok, iar videoclipurile au adunat în scurt timp sute de mii de aprecieri din partea internauților.

Regii Tik-Tok-ului din România au fost primiți cu brațele deschise de către fanii din Sighișoara, încântați de prezența celor doi în Cetate. Aceștia i-au oprit pe stradă, le-au cerut fotografii și s-au arătat entuziasmați de întâlnirea neașteptată cu vedetele Internetului.

„Ne oprim în locuri frumoase și facem TikTok. Sunt multe persoane care ne recunosc și ne opresc să facem poze cu ei.”, a spus Ionuț Bodi atuni când era într-o relație cu Alexandra.