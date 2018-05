Informația care SCHIMBĂ TOTUL în cazul morții Ionelei Prodan. Ce a făcut artista cu mai mult timp înainte să piară!

Detalii nebănuite ies la iveală la puțin timp după dispariția Ionelei Prodan. Cântăreața de muzică populară a trecut prin momente dificile cu mult înainte de i se descoperi problemele de sănătate. Moartea soțului său, TRaian Tănase, a afectat-o foarte mult, ba chiar le-ar fi spus fetelor că vrea să moară și ea.

„M-am trezit singura, dintr-o data si nu mai aveam echilibru. Ei erau echilibrul meu, stiam ca sunt in spatele meu intotdeauna, orice s-ar intampla. Orice dracovenii fac eu, ei sunt acolo sa repare. Si cand a murit el, si eu, si mama am ramas fara directie, ca el conducea absolut tot. Apoi, incet-incet, a trebuit sa preiau eu, ca eu eram mai barbata. Mama a avut un soc cand a murit tata. A vrut sa moara si ea. Si atunci am terminat cu absolut tot si am zis: «Gata, din momentul asta trebuie sa ne revenim! Noi am fost familia Prodan si nu se poate niciodata sa disparem.» Si am preluat eu totul", a declarat Anamaria Prodan.