Ioana Simion nu mai divorțează de Ilie Năstase. L-a iertat: „S-a schimbat foarte mult”

Ioana Simion și Ilie Năstase au ajuns la un numitor comun și nu mai au în plan să divorțeze. Soția fostului tenismen a mărturisit pentru Antena Stars faptul că nu se mai gândește la divorț, iar Ilie ar fi făcut o schimbare totală a modului în care comportă cu ea.

Ioana Simion și Ilie Năstase nu mai divorțează. Ce spune ea

Ioana Simion și Ilie Năstase au găsit modalitatea de a rezolva toate problemele dintre ei. Deși au avut o perioadă foarte tensionată, mai ales din cauza situației controversate în care s-au aflat la începutul anului, când ar fi fost vorba de agresiune din partea lui, iubirea i-a adus înapoi unul la celălalt. Cei doi au fost pe paginile ziarelor în mod constant, dar iată că neînțelegerile dintre aceștia au găsăit rezolvare, iar acum nu se mai pune problema de divorț.

Actuala soție a lui Ilie Năstase spune că fostul tenismen este complet schimbat și se poartă foarte frumos cu ea, iar acum nu mai poate fi vorba de divorț.

„Probabil că-mi voi retrage cererea de divorț. Vă spun ce simt acum. Încă nu am amânat termenul, voi lua legătura cu avocata mea dacă mă voi răzgândi și sigur mă voi răzgândi. E mai bine pentru mine și Ilie. Eu nu am uitat acel eveniment din luna ianurie, l-am iertat și am trecut peste, încerc să fie cât mai bine și pentru mine și pentru el. Așa simt acum, e exact ce simt acum”, a povestit Ioana Năstase.

Ioana Simion declară că Ilie Năstase are nevoie de ea pentru a fi bine. Ce-și dorește soția fostului tenismen de la el:

”Ilie are mare nevoie de mine și vreau să fie ok, vreau să fie el bine. S-a schimbat foarte mult în bine. Eu i-am fost alături în aceste 6 luni. Noi stăm mai tot timpul împreună. Încerc să rămânem un cuplu frumos, fără scandaluri, fără certuri pentru că nu sunt învățată să trăiesc așa. Mie îmi place liniștea, pacea”, a explicat Ioana Năstase.

Cine este Ilie Năstase

La vârsta de 74 de ani, Ilie Năstase se bucură de reputație de succes în domeniul tenisului. A fost unul dintre cei mai apreciați și profesioniști jucători de tenis din anii '70.

Ilie Năstase a reușit să câștige 83 de titluri ATP în carieră, dintre care două de Grand Slam, la US Open (1972) și la Roland Garros (1973) și este primul lider al clasamentului ATP. Acesta a fost căsătorit de patru ori, iar una dintre soțiile sale a fost chiar Brigitte Sfăt, cu care a fost căsătorit din 2013 până în 2018.

În anul 1996, Ilie Năstase a candidat pentru postul de primar al Bucureștiului, iar în 2005, "TENNIS Magazine" l-a plasat pe locul 28 în lista celor „40 cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani”.