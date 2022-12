Irina Fodor, surpriză uriașă pentru mama ei. Cum arată femeia care i-a dat viață prezentatoarei TV: „Ce bine semeni cu ea”

Irina Fodor se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate prezentatoare TV din țară. Soția lui Răzvan Fodor a cucerit publicul cu felul său carismatic, frumusețea deosebită și aparițiile spectaculoase din cadrul diferitelor emisiuni.

De altfel, prezentatoarea TV se mândrește cu o carieră de succes în televiziune, o familie minunată și o comunitate mare de prieteni în mediul online. Deși este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, aceasta nu ezită să își țină la curent fanii cu momentele importante prin care trece.

De curând, Irina Fodor și-a luat prin surprindere urmăritorii de pe Instagram cu un videoclip de-a dreptul emoționant. Soția lui Răzvan Fodor a filmat vizita pe care i-a făcut-o mamei cu ocazia zilei ei de naștere, iar mai apoi a împărtășit totul cu internauții.

Cum arată mama Irinei Fodor

Prezentatoarea de la America Express este o familistă convinsă! Aceasta își face mereu timp pentru persoanele speciale din viața ei, chiar dacă se dedică și meseriei sale.

Recent, Irina Fodor s-a decis să plece la Buzău alături de fiica și sora ei pentru a-i face o surpriză mamei sale. Momentul a fost unul de-a dreptul emoționant pentru toată lumea, mai ales pentru femeia care i-a dat viață.

„Acasă.❤️ Am complotat cu sor’mea să mergem la Buzău, să îi facem o surpriză mamei, de ziua ei. S-a bucurat tare mult, iar nouă ne-a crescut inima de bucuria ei. Apoi, am ieșit cu toții la plimbare prin târgul de Crăciun, i-am arătat Dianei locurile copilăriei mele, am stat la povești până la 3 noaptea, am dormit în camera în care dormeam când eram mică și, cumva, un pic din mine s-a simțit din nou copil. Unele momente, pur și simplu, te încarcă de bine și de emoție, iar imaginea cu noi, cu mama și tata acasă, în jurul mesei, s-a imprimat frumos și colorat pe retină și are locul ei în sertărașul cu amintiri prețioase. ❤️ #love #family #hometown #christmasmarket #mom #dad”, a scris prezentatoarea TV vizibil emoționată.

Videoclipul Irinei Fodor a atras rapid atenția fanillor. Aceștia au observat imediat că prezentatoarea TV seamănă foarte bine cu mama ei. Mai mult decât atât, postarea a strâns mai bine de 4 mii de aprecieri și foarte multe urări.

„Ce bine semeni cu mama ta! La mulți ani fericiți!”, „Ești copia mamei tale!”, „Ce mult semeni cu mama ta!😍”, „Noroc cu tortul pe care scria vârsta pentru că mama ta arată ca la 30 de ani. Inițial am crezut că e sora ta mai mare. Să fiți fericiți împreună până la 100! La mulți ani!” sau „Multă sănătate mamei!💐 Ce tânără este😍 și ce bine semănați! 😉”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online, care și-au dorit să transmită cuvinte frumoase.

