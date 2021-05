Irina Loghin, despre incidentul care i-a marcat viața: „Am rămas cu o teamă”

Este cunoscut faptul că celebra interpretă de muzică populară, Irina Loghin, a avut o copilărie destul de grea, însă de curând, ea și-a deschis sufletul și a povestit ce a pățit în copilărie, atunci când a crezut că va fi atacată de lupi.

Irina Loghin își amintește de un eveniment traumatizant din copilărie

Artista care și-a pus amprenta asupra muzicii populare românești a povestit în detaliu ce i s-a întâmplat în copilărie, atunci când i-a fost încredințată sarcina de a aduce oile de la păscut. Iată ce povestește artista.

Citește și: De ce s-a crezut că Fuego e fiul Irinei Loghin. Ce relație e, de fapt, între ei

”Am rămas marcată pe viaţă de o întâmplare destul de emoţionantă. Faptul că stăteam într-un cătun, veneau lupi. Fratele meu cu un vecin au zis să merg să duc oile înapoi. Şi m-am dus, am urcat prin lăstărişul ala, până sus. Îmi era puţin urât”, a spus artista în cadrul unei emisiuni tv.

Irina Loghin a explicat, în cadrul rubricii „Legendele” de la Observator, faptul că din acea clipă a rămas cu o teamă, iar momentul acela încă îi dă fiori. Deși nu a pățit nimic, ea a povestit despre acest incident la tv și a mărturisit că s-a temut pentru viața ei.

”Când am ajuns acolo, acolo erau foarte mulţi scaieţi din aştia cu mărăci, care agăţau. Şi lângă ei văd un câine. Stătea cu capul în jos şi când m-a simţit a făcut ochii mari la mine. Aveam o căţeluşă lup şi am crezut că este căşeluşa mea Dolfa. Când m-am dus mai aproape mai erau vreo şase, şapte. Erau haită de lupi. Am început să ţip. Fratele era destul de departe de mine. Oile au mirosit treaba asta...m-au şi auzit ţipând şi au început să fugă. Eu după oi şi lupii după mine. Fratele şi celălalt băiat au început să fluiere când m-au văzut că coboram. Şi am rămas cu o teamă”, a mai spus Irina Loghin în emisiunea lui Dan Negru.

Irina Loghin, carieră de succes de peste 50 de ani

Irina Loghin are multe motive de bucurie, în special din punct de vedere profesional. Cu o carieră de peste 50 de ani, artista recunoaște și că a avut parte întotdeauna și de dragoste. Irina Loghin și Ion Cernea sunt împreună de peste 40 de ani, timp în care aceștia au crescut împreună doi copii.

Citește și: Cum arată Irinuca Iris Cernea, fiica Irinei Loghin. Tânăra a moștenit frumusețea mamei sale

În urmă cu doar câteva luni, cântăreața s-a infectat cu Covid, însă a explicat la momentul respectiv că a avut simptome ușoare, iar acest aspect nu i-a creat neplăceri mari.

„M-am internat imediat, nu am stat. Mi-au ieșit toate analizele normale. La un moment dat, doctorița a venit și mi-a zis că am analizele normale. Am o vârstă, m-am speriat. Nu este plăcut să stai internat că e spital. Nu ieșeam de pe holul respectiv, vedeam doar geamul deschis, dar atât. Am avut noroc de un personal medical foarte bun. Eu m-am bucurat că nu am avut simptome și m-am simțit foarte bine, nu mi-am pierdut gustul sau mirosul”, a declarat artista în cadrul unei emisiuni tv, la momentul respectiv.

Vezi mai mult. Plătești 1 lună și vezi 2. Prinde oferta!