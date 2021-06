Irina Stroia, ispita de la Insula Iubirii, a învins cancerul a doua oară într-un mod inedit: „Am schimbat toți medicii”

Irina Stroia, devenită cunoscută pentru rolul său de ispită în cadrul reality-show-ul Insula Iubirii, dela Antena 1, a trecut printr-o cumpănă grea. Vedeta a vorbit despre cum a reușit să se vindece pentru a doua oară de cancer.

Irina Stroia s-a vindecat de cancer a doua oară printr-o modalitate inedită

Irina Stroia, ispita de la Insula Iubirii, a trecut printr-o perioadă foarte grea, atunci când a fost diagnosticată de mai mulți medici cu cancer de col uterin.

Vedeta a făcut parte din show-ul „Insula iubirii” pentru două sezoane, unde a fost ispită. Aceasta s-a retras o vreme din lumina reflectoarelor pentru a se ocupa de problemele personale care au luat-o pe nepregătite.

Originară din Galați, Irina a aflat că suferă de o formă de cancer cu care s-a luptat de două ori, de ambele dăți ieșind învingătoare. Prezentă în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, aceasta a povestit cum i s-a schimbat viața de când a aflat că suferă de această problemă medicală.

Irina Stroia a aflat despre faptul că se află în stadiul 2 de cancer după ce a fost în cabinetul medicului pentru a afla motivul apariției unor coșuri.

„Un curs foarte bun, după un an și... Am schimbat toți medicii. Era complicat că munceam si aveam cursuri. Și am dat o șansă unei alte clinici din București. Și mi-au zis că trebuie să fac chimioterapie. Nu am acceptat. În final am dat peste un medic care nu e român, prin recomandarea lui tata și în urma unei biopsii mi-a zis că e ok. Eu nu am luat niciun tratament, dar am renunțat la carne. Ideea e că tatăl vitreg a avut și el cancer, în stadiul 4. Medicii nu-i mai dădeau șanse. Tot la fel, a renunțat la carne și tot ce ține de origine animală și fizioterapie și reflexoterapie și s-a vindecat. Eu tratament am ținut, dar anul trecut. Mi-au scris mulți oameni de bine”, a spus Irina, în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars.

Irina Stroia și-a anunțat părinții înainte de a face totul public

Deși trece prin momente dificile, fosta ispită de la "Insula Iubirii" a decis să își anunțe părinții despre faptul că boala ei a recidivat înainte de a spune totul în cadrul emisiunii. Aceasta a mai mărturisit că ea este puternică, însă pentru părinții ei vestea a fost una încrozitoare, deși mama ei se aștepta la acest lucru.

"Mama se aștepta la chestia asta. Mama este farmacistă, iar tatăl meu vitreg este medic, ei se așteptau într-un fel sau altul, dar încerc să le duc pe toate puțin singură. Mama se aștepta, tocmai de asta am și amânat să îi spun. Voiam să îi spun când aveam biopsia și știam în ce stadiu e. Este mai mare șocul pentru părinți decât pentru mine.", a mai spus Irina Stroia.

