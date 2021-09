Irina Stroia, ispita de la Insula iubirii, în costum de baie, după ce a învins cancerul a doua oară

Irina Stroia, ispita de la Insula Iubirii, a mers la plajă și s-a pozat într-un mare fel. Frumoasa și-a expus bustul generos la plajă, într-un costum de baie de excepție. Deși a avut parte de un trecut tumultos, atunci când a aflat că avea cancer, acum, după ce s-a vindecat, vedeta se simte ca un om nou.

Irina Stroia, imaginile de senzație în costum de baie. Cum arată ispita de la Insula Iubirii

Irina Stroia a mers la plajă și s-a pozat în costum de baie, iar imaginile au făcut senzație pe internet. Arată foarte bine, iar fanii au ținut să-i spună acest lucru.

Ispita de la Insula Iubirii a mers la plajă pentru a se relaxa și nu a trecut mult până nu a făcut publice câteva imagini în cele mai provocatoare ipostaze, cu bustul generos la vedere. Iată că și fanii au apreciat-o pentru frumusețea ei și i-au scris mai multe gânduri.

Fanii au recompensat-o cu mii de aprecieri și i-au scris mai multe mesaje prin care au ținut să o felicite pentru formele perfecte pe care le deține. „Cât ai slăbit”, „Wow”, „Frumoasă ca de fiecare dată ești tu”, au fost câteva dintre mesajele pe care ea le-a primit de la fani, în mediul online.

Irina Stroia s-a vindecat de cancer a doua oară printr-o modalitate inedită

Irina Stroia, ispita de la Insula Iubirii, a trecut printr-o perioadă foarte grea, atunci când a fost diagnosticată de mai mulți medici cu cancer de col uterin.

Vedeta a făcut parte din show-ul „Insula iubirii” pentru două sezoane, unde a fost ispită. Aceasta s-a retras o vreme din lumina reflectoarelor pentru a se ocupa de problemele personale care au luat-o pe nepregătite.

Originară din Galați, Irina a aflat că suferă de o formă de cancer cu care s-a luptat de două ori, de ambele dăți ieșind învingătoare. Prezentă în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, aceasta a povestit cum i s-a schimbat viața de când a aflat că suferă de această problemă medicală.

„Un curs foarte bun, după un an și... Am schimbat toți medicii. Era complicat că munceam si aveam cursuri. Și am dat o șansă unei alte clinici din București. Și mi-au zis că trebuie să fac chimioterapie. Nu am acceptat. În final am dat peste un medic care nu e român, prin recomandarea lui tata și în urma unei biopsii mi-a zis că e ok. Eu nu am luat niciun tratament, dar am renunțat la carne. Ideea e că tatăl vitreg a avut și el cancer, în stadiul 4. Medicii nu-i mai dădeau șanse. Tot la fel, a renunțat la carne și tot ce ține de origine animală și fizioterapie și reflexoterapie și s-a vindecat. Eu tratament am ținut, dar anul trecut. Mi-au scris mulți oameni de bine”, a spus Irina, în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars.

