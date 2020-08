Fratele lui Emi Pian, suspect de omor! Ispita Bianca Pop i-a fost iubită și a dezvăluit ce s-a întâmplat: „I-am blocat”

„Nu mai vorbesc cu niciunul dintre ei și nici nu mai vreau să mai vorbesc. I-am blocat și pe Facebook. În primul rând, Ciprian Pian a fost iubitul meu acum un an și jumătate, are nevastă, are treburile lui, copii, ce treabă am eu cu el? Cu frații lui nu am nicio treabă, singurul meu prieten a fost Emi, care nu mai e, deci nu mai am nicio treabă cu familia asta. Să fie sănătoși, liberi, să-și crească copiii, ce pot să zic”, a mai dezvăluit fosta ispită Bianca Pop de la emisiunea „Insula iubirii”.