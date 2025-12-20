Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă

Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă

O mai știi pe Adela Lupșe, prezentatoarea emisiunii-concurs în care striga "Vreau să sune telefonul?"? Iată cum arată acum

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 20 Decembrie 2025, 07:00 | Actualizat Luni, 15 Decembrie 2025, 16:19
Ea este foarte prezentă acum pe rețelele de socializare unde a început un proiect inedit. | Antena 1

Adela Lupșe a devenit cunoscută pentru replica ei celebră "Vreau să sune telefonul?", replică ce se auzea mereu la miezul nopții în concursurile pe care le pregătea pentru telespectatori.

Replica ei "Vreau să sune telefonul?" a făcut-o celebră în toată țară și mulți români au sunat în timpul emisiunii ei pentru a se bucura de premiile în bani pe care le oferea în schimbul unor răspunsuri la întrebări de logică sau cultură generală.

Cu ce se ocupă și cum arată acum Adela Lupșe

Totul se întâmpla în urmă cu mai bine de 10 ani, când Adela Lupșe, îmbrăcată sumar și cu decolteul la vedere, striga la televizor „Vreau să sune telefonul? De ce nu sună telefonul!!!”.

Articolul continuă după reclamă

Prima oară, Adela Lupșe a intrat în atenția telespectatorilor în 2009 când a început să fie gazda emisiunii de tip concurs interactiv, unde telespectatorii trebuiau să descifreze indiciile pentru a ghici răspunsurile corecte și a primi premii în bani.

Citește și: Dar ce schimbare... O mai ţii minte pe fata de la "Vreau să sune telefonul acum" care a spart un mobil în direct? S-a transformat într-o bombă sexy şi a intrat în politică

Scena care rămâne memorabilă a fost din timpul unei emisiuni în care nu a sunat niciun telespectator. Adela striga disperată „Vreau să sune telefonul? De ce nu sună telefonul!!!”, dar nimeni nu a participat la concurs în acea seară. Într-un gest disperat, Adela a trântit telefonul chiar în fața camerei, în timpul emisiunii, iar momentul a devenit viral în mediul online.

„Nimeni nu mi-a dat soluția și voiam să sune telefonul. Încărcată de toată nebunia, am dat cu telefonul, am spart telefonul”, a povestit ea câțiva ani mai târziu despre momentul care i-a schimbat viața.

Acum Adela s-a transformat complet și are o nouă carieră. În 2023, ea a apărut la iUmor acolo unde a recreat pe scenă momentul cu „Vreau să sune telefonul? De ce nu sună telefonul!!!” care a făcut-o faimoasă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După ce în 2024 a înlocuit-o pentru o scurtă perioadă de timp pe Gabriela Cristea la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars, ea s-a decis să se focuseze mai mult pe a-și dezvolta prezența în mediul online.

Ea este foarte prezentă acum pe rețelele de socializare unde a început un proiect inedit.

„Bună tuturor. Adela sunt eu și voi începe cel mai tare proiect TV de speed dating din România. O emisiune maraton de întâlniri rapide și spontane între bărbați și femei. Ce presupune? Să fiți singuri sau singure și să veniți la întâlniri cu alte persoane. Filmările vor avea loc în curând. Împreună facem o lume mai bună. Vă îmbrățișez”, spunea Adela Lupșe, la început de proiect.
Adela Lupșe se descrie acum ca fiind fashion stylist, model, creator de conținut și consultant de imagine, potrivit Libertatea.

Citește și: iUmor sezonul 15, 16 septembrie 2023. Adela Lupșe, prezentatoarea poreclită "Isterica de la TV", a venit la iUmor. Cum arată acum

Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din partea fanilor... Cu cât se vinde un apartament în complexul rezidențial deținut de jucătorul de la FCSB Florin Tănase. Ce profit face...
Înapoi la Homepage
AS.ro Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. “Ce-mi dați, bă, atâția bani?” Pensia pe care Gigi Becali o primeşte de la statul român. &#8220;Ce-mi dați, bă, atâția bani?&#8221;
Observatornews.ro Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară Domeniul cu 4.000 de concedieri în 2025. 700 de oameni, anunţaţi de Sărbători că sunt daţi afară
Antena 3 S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
SpyNews Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din partea fanilor
Tzancă Uraganu a făcut furori în mediul online cu bradul său împodobit. Ce detaliu a stârnit reacții din...
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile mașinii
De ce să pui pliculețe de ceai la ferestre iarna. Trucul ieftin și eficient funcționează și pentru geamurile... Catine.ro
Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa: „Dragostea adevărată”
Îndrăgitul actor turc Can Yaman este din nou burlac. Primele declarații după despărțirea de iubita sa:...
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei sale soții
Channing Tatum și Jenna Dewan, noi detalii despre acordul de divorț. Ce acuzații grave i-a adus actorul fostei... Elle
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată
Turtă dulce la tavă cu gem și glazură de ciocolată. Prăjitura iernilor de altădată HelloTaste.ro
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua... Antena3.ro
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului useit
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 20 decembrie 2025. Peștii se pun pe primul loc. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă
Parcul Natural Bucegi și comunele învecinate, vizate ca zone de non-intervenție și protecție strictă Jurnalul
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică
Elevul Mihai Voicu cucerește aurul la marile olimpiade internaționale de informatică Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate
Gheorghe a dat lovitura cu un soi de usturoi pe care îl vinde cu 100 de lei/kg. Are comenzi și în străinătate Observator
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă
Proprietățile medicinale ale vâscului. Ce întrebuințări poate avea această plantă MediCOOL
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor
Carne fragedă de porc cu ananas, în sos dulce-acrișor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el UseIT
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt
Prăjitură de iarnă cu mandarine sau portocale și blat pufos cu iaurt Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x