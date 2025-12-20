Îți mai amintești de Adela Lupșe cu replica celebră "Vreau să sune telefonul?". Cum arată acum și cu ce se ocupă

O mai știi pe Adela Lupșe, prezentatoarea emisiunii-concurs în care striga "Vreau să sune telefonul?"? Iată cum arată acum

Adela Lupșe a devenit cunoscută pentru replica ei celebră "Vreau să sune telefonul?", replică ce se auzea mereu la miezul nopții în concursurile pe care le pregătea pentru telespectatori.

Replica ei "Vreau să sune telefonul?" a făcut-o celebră în toată țară și mulți români au sunat în timpul emisiunii ei pentru a se bucura de premiile în bani pe care le oferea în schimbul unor răspunsuri la întrebări de logică sau cultură generală.

Cu ce se ocupă și cum arată acum Adela Lupșe

Totul se întâmpla în urmă cu mai bine de 10 ani, când Adela Lupșe, îmbrăcată sumar și cu decolteul la vedere, striga la televizor „Vreau să sune telefonul? De ce nu sună telefonul!!!”.

Prima oară, Adela Lupșe a intrat în atenția telespectatorilor în 2009 când a început să fie gazda emisiunii de tip concurs interactiv, unde telespectatorii trebuiau să descifreze indiciile pentru a ghici răspunsurile corecte și a primi premii în bani.

Scena care rămâne memorabilă a fost din timpul unei emisiuni în care nu a sunat niciun telespectator. Adela striga disperată „Vreau să sune telefonul? De ce nu sună telefonul!!!”, dar nimeni nu a participat la concurs în acea seară. Într-un gest disperat, Adela a trântit telefonul chiar în fața camerei, în timpul emisiunii, iar momentul a devenit viral în mediul online.

„Nimeni nu mi-a dat soluția și voiam să sune telefonul. Încărcată de toată nebunia, am dat cu telefonul, am spart telefonul”, a povestit ea câțiva ani mai târziu despre momentul care i-a schimbat viața.

Acum Adela s-a transformat complet și are o nouă carieră. În 2023, ea a apărut la iUmor acolo unde a recreat pe scenă momentul cu „Vreau să sune telefonul? De ce nu sună telefonul!!!” care a făcut-o faimoasă.

După ce în 2024 a înlocuit-o pentru o scurtă perioadă de timp pe Gabriela Cristea la emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, de la Antena Stars, ea s-a decis să se focuseze mai mult pe a-și dezvolta prezența în mediul online.

Ea este foarte prezentă acum pe rețelele de socializare unde a început un proiect inedit.

„Bună tuturor. Adela sunt eu și voi începe cel mai tare proiect TV de speed dating din România. O emisiune maraton de întâlniri rapide și spontane între bărbați și femei. Ce presupune? Să fiți singuri sau singure și să veniți la întâlniri cu alte persoane. Filmările vor avea loc în curând. Împreună facem o lume mai bună. Vă îmbrățișez”, spunea Adela Lupșe, la început de proiect.

Adela Lupșe se descrie acum ca fiind fashion stylist, model, creator de conținut și consultant de imagine, potrivit Libertatea.

