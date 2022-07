Iulia Vântur, aniversare în stil indian la 42 de ani. Cu cine a petrecut vedeta. Imagini rare alături de familia din India

Iulia Vântur a împlinit 42 de ani și a sărbătorit departe de țară. Vedeta a organziat o adevărată petrecere în India, departe de casă și alături de noua ei familie. De la petrecere nu au lipsit nici Salman Khan, astfel punând capăt zvonurilor conform cărora s-au despărțit. De asemenea, printre invitați s-au numărat și alte nume mari de la Bollywood.

Cu cine și-a sărbătorit ziua de naștere Iulia Vântur în India

Iulia Vântur a avut un weekend cu adevărat special. Vedeta care a dat România pe India, a împlinit sâmbătă, 23 iulie, frumoasa vârstă de 42 de ani și a marcat momentul cu o adevărată petrecere, transmite Click.ro.

Deși și-a sărbătorit ziua de naștere departe de familie, oamenii pe care i-a cunoscut prin intermediul lui Salman Khan, i-au fost alături. Nici bărbatul alături de care trăiește o frumoasă, dar discretă poveste de dragoste nu a lipsit de la petrecerea vedetei.

Potrivit aceleiași surse, Iulia Vântur și sărbătorit ziua de naștere împreună cu fratele lui Salman, Sohail Khan, cumnatul său Aayush Sharma, garda lui de corp Salman, Sheraa, cântăreața Payal Dev și designerul de costume Ashley Rebello.

După ce s-a terminat petrecerea, duminică, Iulia Vântur a postat o serie de imagini și filmări pe rețelele de socializare, unde le-a și mulțumit tuturor.

„Dragii mei, m-am simțit copleșită astăzi. Se simte atât de bine să fii iubită și simt că trebuie să împărtășesc cu voi acest sentiment. Sunt extrem de norocoasă să am suflete atât de bune în viața mea: prieteni, familia pe care o iubesc, persoane pe care să mă pot baza. Vă mulțumesc că mi-ați făcut ziua de naștere să fie una specială! Nu aveam niciun plan, doar suflet, prietenie și distracție. Viața mea este mai bună datorită vouă.

Mi-aș fi dorit ca toți apropiații mei să fie alături de mine, însă o să vină și acest moment într-o zi. Vă mulțumesc tuturor pentru mesaje, iubire, gânduri și pentru susținere și vreau să trimit multă iubire și lumină tuturor de aici”, a declarat fosta prezentatoare TV, pe rețelele de socializare.

Iulia Vântur, prima reacție după ce s-a zvonit că s-a despărțit de Salman Khan

Speculațiile despărțirii au apărut după ce frumoasa Iulia Vântur a publicat pe rețelele sociale un citat în care se vorbește despre importanța de a ne gândi la noi înșine mai presus de iubire („Poate că nu mai e momentul să te gândești la iubire, ci să te gândești la tine. Poate că acesta este momentul în care ești provocat să fii propriul tău salvator”).

Iulia Vântur a venit cu clarificări și a declarat că a publicat citatul pentru că este unul foarte bun, nu pentru că ar avea legătură cu viața ei sentimentală. Totodată, Iulia Vântur a declarat că ea nu transmite mesaje cu subînțeles și că dacă are ceva de comunicat, comunică direct.

„Se ia un quote oarecare (postat pentru că e un quote foarte bun), chiar dacă nu are legătură cu subiectul și se face o ‘mare știre de senzație. Dragii mei, eu nu îmi trimit ‘mesaje cu subînțeles pe insta, am cale directă, dacă am ceva de comunicat. Însă, cu părere de rău, vă spun că știrea voastră este falsă. Și o ‘persoană apropiată a mea nu ar da niciodată asemenea declarații. Hai să fim sănătoși…vă anunț eu dacă fac vreo schimbare în viața mea!', a scris Iulia Vântur pe Instagram.

