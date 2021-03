Iuliana Luciu, decolteul amplu care a lăsat la vedere bustul generos. Cum arată ținuta la care a apelat

Iuliana Luciu se numără printre cele mai frumoase și cunoscute femei din showbiz-ul autohton. Aceasta face furori de fiecare dată cu aparițiile sale televizate, cât și cu cele din mediul online, unde este activă și își ține prietenii virtuali la curent cu cele mai importante evenimente din viața sa.

La cei 33 de ani, frumoasa brunetă arată de-a dreptul spectaculos și nu ezită să își arate formele provocatoare pe rețelele sociale. Un lucru este evident, sora Nicoletei Luciu este posesoarea unui trup de invidiat și este adepta ținutelor atrăgătoare, drept dovadă stau imaginile sale incendiare.

Deși și-a obișnuit cei 90 de mii de prietenii virtuali de pe Instagram cu stilul său vestimentar și felul său de a fi, Iuliana Luciu a dus totul la un alt nivel și a lăsat pe toată lumea cu gura căscată de data aceasta. Nimeni nu se aștepta să poarte o astfel de ținută, care să îi scoată în evidență cele mai frumoase forme ale corpului.

Iuliana Luciu, decolteul amplu care a întors toate privirile

De curând, frumoasa brunetă a publicat pe rețelele sociale o imagine care a încins atmosfera. Aceasta s-a lăsat fotografiată în cea mai sexy ținută, care a pus pe jar publicul masculin încă din prima clipă.

Iuliana Luciu a apelat la un sacou alb cu decolteu amplu, ce a lăsat la vedere bustul generos, dar care i-a pus într-o lumină bună și frumoasele trăsături ale feței. A mai asortat și un lanțișor finuț ce i se potrivește de minune cu piesa vestimentară și completează perfect ținuta spectaculoasă.

Imaginea a strâns rapid mai bine de mai bine de 1.000 de aprecieri și foarte multe comentarii, semn că Iuliana este urmărită și apreciată de un public mare.

"Mă îmbrac mai mereu în negru, dar nici în alb nu pot spune că îmi stă rau... ❤️ Modestă, știu! 😂", a fost descrierea pe care a adăugat-o fotografiei.

Reacțiile pozitive ale fanilor nu au încetat să apară. Aceștia au ținut neapărat să îi mărturisească că este o femeie foarte frumoasă și că îi stă foarte bine în sacoul alb pe care a ales să îl poarte.

"Ești frumoasă în orice!❤️" sau "Mi-a fost dor să vă revăd!❤️👏", au fost doar câteva dintre mesajele frumoase pe care prietenii virtuali și-au dorit să le transmită Iulianei Luciu.

Iuliana Luciu a participat la Asia Express

Iuliana Luciu e mândrește cu cele mai frumoase și importante experiențe, printre care se numără și participarea sa în cadrul sezonului 2 al emisiunii Asia Express, despre care spune că a fost aventura vieții sale.

„Povestea despre care le voi povesti nepoților (sper că o să ajung și acolo) este una pe care o trăiești o dată în viață. Aventura despre care vreau să vă povestesc este cea trăită la Asia Express. Pentru început ideea era să plec în aventura vieții mele alături de Nicoleta pe un traseu de aproape 5000 de km prin Vietnam, Laos, Cambodgia și Thailanda. Din păcate, ne-am retras pe ultima sută de metri cu părere de rău. Am fost tristă și m-am gândit că nu o să mai am ocazia să trăiesc emoțiile show-ului… La un an după, am primit un telefon de la Producție și am fost întrebată dacă vreau să merg în următorul sezon.

Eram atât de fericită că am rămas blocată preț de câteva secunde, după care am spus un DA clar și răspicat de parcă eram cerută în căsătorie. De data asta traseul era prin Sri Lanka și India, destinații care nu fuseseră niciodată pe lista mea de călătorie. Emoțiile și adrenalina pe care ți le oferă acest show nu se pot descrie în cuvinte. Te întâlnești cu tot felul de situații cărora trebuie sa le faci față, să ieși din zona ta de confort și să îți depășești condiția. Aș putea povesti pagini întregi cu întâmplările petrecute în doar 2 săptămâni de concurs”, a povestit Iuliana Luciu, despre experiența sa din sezonul 2 Asia Express.