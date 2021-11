Jeff Bezos a fost eclipsat de actorul Leonardo DiCaprio. Care a fost reacția iubitei miliardarului când l-a văzut pe actor

În urmă cu câteva zile, Jeff Bezos și iubita lui s-au întâlnit cu Leonardo DiCaprio la un eveniment din Los Angeles de la Muzeul de Artă, la Gala de Artă și Film. Actorul în vârstă de 46 ani pare că a impresionat-o pe Lauren Sanchez care apare într-un video recent în care se uită îndelung după marele actor.

Videoclipul a ajuns imediat viral pe Twitter. Pentru a pune capăt speculațiilor, Jeff Bezos i-a trimis un tweet prietenos lui Leonardo DiCaprio, glumind că îl va arunca de pe o stâncă.

Iubita lui Jeff Bezos tânjea după Leonardo DiCaprio

Iubita lui Jeff Bezos, în vârstă de 51 ani, pare de-a dreptul fermecată de celebrul actor, iar noul video este o dovadă pe care nici măcar milirdarul nu a putut să o ignore.

'Leo, come over here, I want to show you something... @LeoDiCaprio, Danger! Steep cliff, fatal drop.' (Leo, vino încoace, vreau să îți arăt ceva…Pericol! Stâncă alunecoasă, cădere fatală), a scris Jeff Bezos.

Video-ul care a devenit viral, cu Leonardo DiCaprio și Lauren Sanchez, are peste 10 milioane de vizualizări. Pe filmare, se vede cum Lauren, cu un zâmbet larg, se apropie de celebrul actor și se uită admirativ la el în timp ce vorbesc. Jeff Bezos se afla chiar lângă ei și până și el a observat apropierea ciudată, potrivit Daily Mail.

Video-ul care a devenit viral imediat

Chiar dacă pe filmare nu se aude despre ce vorbeau, se vede cum frumoasa brunetă zâmbește larg la faimosul actor. Iubita lui Jeff Bezos a purtat o rochie argintie mulată, cu paiete, care i-a pus în valoare talia subțire și bustul amplu.

După acest video, glumele internauților au început să curgă. Mulți au spus că Jeff îl va trimite în spațiu pe Leonardo DiCaprio sau că va șterge toate filmele cu el de pe Amazon Prime.

“Iubita lui Jeff Bezos a uitat complet că se țină de mână cu unul dintre cei mai bogați oameni din lume imediat ce a îmbrățișat-o Leornardo DiCaprio”, a scris un urmăritor.

“Găsește pe cineva care să se uite la tine așa cum iubita lui Jeff Bezos se uită la DiCaprio”, a mai scris un internaut.

Leonardo DiCaprio nu a venit sigur la evenimentul din Los Angeles, ci a fost însoțit de iubita lui, cu care are o relație de 4 ani, Camil Morrone, în vârstă de 24 ani. Se pare, totuși, că actorul nu a mers la brațul ei pe covorul roșu.

