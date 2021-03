Jennifer Hudson a lăsat deoparte hainele luxoase și a ieșit pe stradă fără pantaloni. Nimeni nu a putut să o recunoască

Jennifer Hudson a devenit cunoscută în întreaga lume după ce a apărut într-un reality show de muzică american. La scurt timp de la eliminarea ei din show, Hudson a primit rolul lui Effie White, din filmul Dreamgirls, ce i-a adus și un Premiu Oscar.

După Dreamgirls, ea a jucat în mai multe filme de succes, printre care se numără Sex and the City (2008), The Secret Life of Bees (2008), Winnie Mandela (2011), Black Nativity (2013), Sing (2016), Cats (2019), alături de seriale cunoscute precum Smash (2012), Empire (2015) și Confirmation (2016).

Recent, artista în vârstă de 39 de ani a filmat și pelicula biografică Respect, despre viața celebrei Aretha Franklin, ce a ales-o personal pe Hudson pentru a o juca în film.

Cum a apărut Jennifer Hudson pe stradă