Jessie J este însărcinată. Cum a făcut anunțul neașteptat: „Sunt foarte fericită și terifiată să arăt asta”

Jessie J este mai fericită ca niciodată de când a aflat că urmează să devină mamă. Cântăreața a anunțat că este însărcinată pe rețelele sociale, unde a publicat și primele imagini cu burtica de gravidă. În 2021, aceasta a pierdut o sarcină.

Vestea cea mare a luat pe toată lumea prin surprindere. Mai mult decât atât, mesajul pe care l-a transmis prin intermediul postării sale i-a copleșit pe fani.

Cum a anunțat Jessie J că o să aibă un copil

Vedeta internațională este destul de discretă în ceea ce privește viața personală, însă nu a putut ține sarcina departe de prietenii din mediul online. De asemenea, aceasta preferă să își informeze fanii cu cele mai importante evenimente din viața ei.

Așadar, Jessie J a distribuit pe contul de Instagram mai multe imagini emoționante de când a aflat că o să devină mămică. Fanii au rămas surprinși când au văzut ecografia bebelușului, dar și burta de gravidă a cântăreței.

„Sunt foarte fericită și terifiată să arăt asta… Vă rog, fiți blânzi cu mine. Sincer, fata voastră vrea doar să plângă în public, într-un costum de pisică, să mănânce murături învelite în ciocolată fără întrebări.”, a scris Jessie J la descrierea videoclipului înduioșător de pe Instagram.

Postarea vedetei a generat mai bine de 1 milion de like-uri și o mulțime de urări din partea fanilor.

„Doamne, sunt atât de fericită pentru tine. Felicitări!”, „Radiezi de bucurie! Felicitări”, „Cel mai bun an de până acum!” sau „Meriți! Mă bucur foarte tare pentru tine”, au fost doar câteva dintre comentariile prietenilor virtuali de pe Instagram.

Jessie J a suferit un avort spontan în urmă cu aproximativ un an

Jessie J a trecut prin momente cumplite în urmă cu aproximativ un an, atunci când a suferit un avort spontan. Cântăreața și-a exprimat durerea pe rețelele sociale, de față cu oamenii care au susținut-o tot timpul.

„Ieri dimineață râdeam cu o prietenă care spunea «serios, dar cum voi trece peste concertul meu în LA mâine seară fără să spun întregului public că sunt însărcinată». Până ieri după-amiază îmi era teamă să trec peste concert fără să stric ceva. După ce am făcut a treia ecografie, medicii mi-au spus că inima bebelușului s-a oprit. În această dimineață simt că nu am control asupra emoțiilor. Poate o să regret că postez asta sau poate nu. De fapt, nici nu știu. Ceea ce știu este că vreau să cânt diseară. Nu pentru a evita durerea sau procesul, dar pentru că știu că să cânt mă ajută. Am avut două concerte în 2 ani, iar sufletul meu are nevoie de asta.

Știu că unii oameni ar spune să anulez, dar acest moment mă ajută. Am început să cânt când eram tânără pentru bucuria sufletului meu și ca o terapie pentru dragostea de sine. Vreau să fiu sinceră și să nu ascund ceea ce simt. (…) Mă cunosc și știu că aș fi vorbit pe scenă despre asta. Deci, în loc de un discurs emoționant în lacrimi încercând să-mi explic energia. Acest lucru mă face să mă simt mai în siguranță. Am decis să am un copil singură. Pentru că știu că este tot ce îmi doresc și viața este scurtă. Să rămân însărcinată a fost un miracol în sine și o experiență pe care nu o voi uita niciodată și știu că o voi avea din nou. Sunt încă în stare de șoc, tristețea este copleșitoare. Dar știu că sunt puternică și știu că voi fi ok”, a fost anunțul făcut de cântăreață pe Instagram, în urmă cu ceva timp.

