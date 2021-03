J.Lo, cu formele la vedere, într-un costum de baie alb. În ce ipostaze incendiare s-a fotografiat diva

“Treasury house of hotness and beauty ❤️❤️❤️❤️🙌🔥🔥🔥🔥🔥🔥 LOVE YOU”

“Wow baby. JGLOW”

“You have discovered the fountain of youth. When will you share it with the rest of us? 😜”

“OMG! Hot mama 🔥🔥🔥”

J. Lo, acuzată că apelează la operații estetice

La 51 de ani, diva hispanică arată la fel ca la lansarea ei în showbiz, potrivit fanilor ei.

Din spusele vedetei, înfățișarea sa tânără nu se datorează intervențiilor estetice pe care le folosesc atât de multe staruri de la Hollywood.

Deși Lopez a susținut de-a lungul timpului că nu a apelat la intervenții estetice pentru look-ul ei tânăr, internauții continuă să o acuze pe aceasta că minte.

Citește și: J.Lo, într-o bluză plină de găuri, care nu i-a permis să-și pună sutien. Apariția fierbinte marcată de diva latino

Într-un interviu pentru publicația People, Lopez a vorbit despre motivul pentru care a simțit nevoie să răspundă criticilor online, ce au apărut după ce diva a anunțat lansarea liniei ei cosmetice destinate îngrijirii pielii.

”Eu nu judec pe nimeni,” a declarat Lopez. ”Dacă vrei să apelezi la Botox și alte injectabile, asta e okay! Dar nu vreau ca oamenii să mintă despre mine și să spună ”Oh, încearcă să ne convingă că lucrurile astea funcționează”.”