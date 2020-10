John Cena s-a căsătorit în secret. Cine este și cum arată soția lui

John Cena a ales să se căsătorească în secret cu iubita sa, Shay Shariatzadeh, în Tampa, Florida, pe 12 octombrie. Acum fraza lui celebră "You Can't See Me" este chiar adevărată, de vreme ce actorul a decis să se ascundă de ochii presei.

Prima oară când John a apărut alături de iubita sa a fost în martie 2019, în Canada. Cu toate acestea, eu și-au dorit să fie foarte discreți. În octombrie 2019, și-au făcut relația oficială pe covorul roșu când au apărut împreună la premiera filmului Playing With Fire.

John Cena și Shay Shariatzadeh sunt extrem de fericiți