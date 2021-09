Jonah Hill nu își mai ascunde noua iubită. Cum a apărut „grăsuțul de la Hollywood" cu Sarah Brady

Jonah Hill a fost logodit în trecut cu Gianna Santos, de care s-a despărțit în octombrie 2020. În prezent, actorul pare că a găsit dragostea în brațele instructoarei de surf, Sarah Brady.

Dacă în urmă cu ceva timp actorul a fost discret în privința noii relații, acum „Grăsuțul din The Wolf of Wall Street” a publicat pe rețelele sociale o fotografie cu Sarah Brady.

Jonah Hill are o relație cu instructoarea de surf Sarah Brady, la mai puțin de an după despărțitrea de fosta logodnică

Mai întâi, actorul a fost surprins de paparazzi în prezența noii iubite, dar acum a făcut totul oficial, publicând el însuși o imagine alături de femeie.

Chiar dacă nu s-a împlinit un an de la despărțirea de cea care i-a fost logodnică, Jonah Hill pare că și-a găsit fericirea în brațele instructoarei de surf.

Noua sa iubită a început încă din august să publice imagini pe rețelele sociale cu actorul. Cele mai multe fiind de la plajă.

„Inima mea toată” a scris Sarahh în dreptul unei imagini în care apărea oferindu-I un sărut pe obraz actorului.

Cine este și cum a devenit cunoscut Jonah Hill

Jonah Hill este un actor, producător, scenarist, comediant american, care s-a născut în 1983. Jonah Hill a devenit celebru ca urmare a rolurilor pe care le-a jucat în producții precum: Forgetting Sarah Marshall, 21 Jump Street, Moneyball sau The Wolf of Wall Street. Totodată, actorul a primit o nominalizare la Oscar pentru cel ma bun rol secundar în „Lupul de pe Wall Street”, dar și porecla de „Grăsuțul din The Wolf of Wall Street”.

Actorul în vârstă de 37 de ani a devenit cunoscut la finalul adolescenței, iar părerile celor din jur referitoare la greutatea pe care o avea atunci era o imensă presiune asupra lui, din cele povestite ulterior.

„Grăsuțul din The Wolf of Wall Street” s-a schimbat radical pentru că a topit multe kilograme, însă își amintește de perioada adolescenței.

„Am devenit celebru în ultimii ani de adolescență. Ulterior, am petrecut o mare parte din viața mea de adult ascultând cum oamenii spuneau că sunt gras și neatractiv. Doar în ultimii patru ani, când am scris și regizat filmul meu, Mid90s, am început să înțeleg cât de mult m-a durut și m-a afectat acest lucru”, a povestit Jonah Hill despre perioada în care a devenit „Grăsuțul din The Wolf of Wall Street”, potrivit catine.ro.