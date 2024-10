Justin Timberlake vine în România pentru un concert în vara anului 2025. Unde îl pot vedea și auzi fanii

Superstarul internațional Justin Timberlake va urca pe scena festivalului Electric Castle în 2025, ca headliner al uneia dintre cele mai așteptate ediții ale evenimentului.

Electric Castle va avea loc anul acesta între 16 și 20 iulie 2025, în decorul spectaculos al Castelului Banffy, situat în apropiere de Cluj-Napoca.

Justin Timberlake, cap de afiș la un festival din România, în 2025

Fanii români și internaționali ai lui Justin Timberlake au un motiv serios de bucurie, deoarece artistul va aduce pe scena Electric Castle un show pe măsura reputației sale. Timberlake, recunoscut pentru energia sa debordantă și carisma care l-au menținut în topul industriei muzicale timp de decenii, va interpreta un mix între hiturile care l-au consacrat și piese de pe cel mai recent album al său, Everything I Thought It Was.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Timberlake, născut pe 31 aprilie 1981, și-a început cariera ca membru al trupei pop-dance NSYNC, devenind ulterior unul dintre cei mai de succes artiști solo din lume. Stilul său muzical, care combină influențe de R&B, pop și neo-soul, i-a adus de-a lungul carierei cinci albume de studio și numeroase premii, inclusiv zece Grammy. Pe lângă succesul său din muzică, Timberlake a cucerit și marele ecran, jucând în filme precum The Social Network, Friends with Benefits și Wonder Wheel.

Citește și: Justin Timberlake, imaginea emoționantă din copilărie. Cum s-a pozat alături de mama lui

Castelul Banffy va deveni, pentru câteva zile, un magnet pentru mii de fani, care vor avea ocazia să se bucure de un line-up eclectic și de o producție de festival impresionantă. Electric Castle este recunoscut nu doar pentru diversitatea muzicală, ci și pentru atmosfera unică oferită de locația istorică, ce îmbină eleganța vechiului castel cu vibrația modernă a festivalului.

Ediția din 2025 promite să fie una de excepție, iar includerea lui Justin Timberlake în program ridică și mai mult ștacheta. Organizatorii promit o experiență complexă, plină de surprize, care va rămâne cu siguranță în memoria celor prezenți.

Bilete disponibile până joi

Cei care doresc să-l vadă pe Timberlake live pe scena Electric Castle mai au timp să își achiziționeze bilete până joi, 10 octombrie, ora 23:59, când se va încheia perioada de vânzare la preț special. Având în vedere că artistul este cap de afiș, cererea pentru bilete a crescut considerabil, așa că fanii sunt sfătuiți să își rezerve locul cât mai curând pentru a nu rata acest show de excepție.

Citește și: Justin Timberlake și Jessica Biel, fotografii rare cu toți copiii lor. Imaginile care i-au bucurat pe fani

Electric Castle 2025 se conturează a fi una dintre cele mai mari și mai spectaculoase ediții de până acum, iar prezența unui superstar de talia lui Justin Timberlake aduce un plus de valoare evenimentului. Fanii artistului vor putea trăi o experiență memorabilă, în mijlocul unei atmosfere vibrante, care doar pe domeniul Banffy poate fi creată.