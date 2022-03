Kara Del Toro, rochia despicată pe lateral care a făcut-o pe vedetă să renunțe la lejerie intimă. Ce au observat paparazzi

Kara Del Toro a fost prezentă de curând la lansarea unui nou magazin. Frumoasa blondină în vârstă de 27 ani a purtat o rochie care a atras toate blițurile fotografilor prezenți la eveniment.

Kara a ales să poarte o rochie bej, semi-transparentă, care a obligat-o să renunțe la lenjerie intimă și sutien.

Kara Del Toro, rochia care a lăsat la vedere mai multă piele decât se așteptau fotografii

Rochia semi-transparentă i-a lăsat la vedere formele. Deși rochia pe care și-a ales-o eraa lungă, faptul că era despicată în părți a făcut-o pe Kara să aibă o apariție extrem de îndrăzneață și sexy. Blondina și-a legat în părți rochia cu mai multe fundițe, dar orice mișcare o putea aduce în pragul unui accident vestimentar pentru că șnururile subțiri ar fi putut ceda.

“Ești minunată”

“Mă obsedezi”

“Super riscantă rochia”, i-au scris fanii în secțiunea de comentarii la poza cu rochia superbă care a făcut furori și a pus pe jar imaginația bărbaților.

Kara s-a bucurat să fie în centrul atenției și s-a lăsat fotografiată din toate unghiurile de fotografii prezenți la eveniment.

Kara a adăugat o fotografie cu ținuta ei și pe contul său de Instagram acolo unde are peste 1,7 milioane de fani. La descrierea pozei, ea a adăugat “Risky business” (o treabă riscantă). Poza a strâns peste 38.000 de aprecieri în doar 11 ore.

Diva ales să își asorteze o pereche de sandale în aceeași culoare cu rochia, a purtat o pereche de cercei mari rotunzi, iar părul și l-a avut prins într-un coc lejer. Kara a purtat un machiaj fără cusur, în tonuri de nude.

Cine e Kara Del Toro, modelul care face senzație pe Instagram

Kara Del Toro este din Houston, Texas și a semnat cu agenția de modă Elite Models. Frumoasa blondină a lucrat cu branduri de top din lumea modei și a produselor cosmetice. Unul dintre brandurile renumite este Guess.

Ea a fost aleasă de numeroasele case de modă pentru frumusețea ei și trupul său de invidiat. Vedeta are și un canal de YouTube unde publică video-uri amuzante, cu dansuri sau glume. De asemenea, Kara are și un cont de TikTok acolo unde are peste 1,3 milioane de urmăritori.

