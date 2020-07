Karmen a trecut prin momente grele, din cauza fiicei sale. Nepoata lui Adrian Minune s-a îmbolnăvit iar: "Am fost foarte stresată, nu s-a simțit bine"

"În ziua în care trebuia să nasc, pe 1 august 2019, m-am trezit târziu… pe la 1-2. M-am machiat, mi-am făcut bucle, m-am îmbrăcat frumos și am ajuns la spital. Acolo era toată familia mea, i-am pupat, mi-au urat succes, am intrat și m-am pregătit pentru sala de operații. Am stat la perfuzii cam o oră și am intrat în sala de operații. Am fost foarte relaxată.

Am optat pentru anestezia de la jumătate în jos. A fost dureroasă, se face în coloană, dar am trecut ușor peste. Te întinzi, simți cum îți amorțește corpul… În timpul ăsta am fost super ok, asistentele vorbeau cu mine, le-am cântat, a fost foarte bine… Și a ieșit fetița. Când i-am auzit glasul, am izbucnit în plâns. A fost cel mai emoționant lucru din lume. Am simțit că sunt cea mai puternică femeie și că pot face absolut orice. Nu există cuvinte să povetești așa ceva. Am pupat-o cpe ambi obraji și i-am zis să facă gropițe. Totul a durat 10 minute", a povestit artista.

Karmen a relatat un incident petrecut după ce a fost scoasă micuța. Au fost probleme în momentul în care a fost cusută, însă a trecut repede, deși cu emoții, peste inconveninent.

"Mai mult a durat să mă curețe, să mă coase. O sa vă zic un incident urât. Eu eram operată, deschisă pe masă și auzeam doctorița spunându-i unei rezidente <Nu așa, coase încă o dată. Nu așa.> Și îi dădea peste mână. Într-un final, m-au cusut și m-au mutat de pe un pat pe celălalt ca să mă poată scoate din sala de operații. Ai mei toți erau galbeni la față', a mai spus Karmen.