Karmen, fiica lui Adrian Minune, a fost diagnoticată cu noul Coronavirus. Cum se simte acum și ce simptome a avut

Recent, fiica lui Adrian Minune a publicat câteva Instastory-uri în care vorbește despre simptomele și despre experiența pe care a trăit-o în cele două săptămâni de carantină. De asemenea, artista a mai mărturisit că i-a fost dor de studioul de muzică și că nu a luat o formă foarte severă a virusului.

"Mi-a fost foarte dor să merg la studio, pentru că înainte de vacanța de Revelion, de vacanța din Dubai, am fost în carantină două săptămâni, pentru că COVID. Aleg să fac chestia asta și să spun public că am avut COVID-19, pentru că în jurul meu văd foarte mulți oameni panicați și speriați de moarte.", a mărturisit artista în timp ce se îndrepta spre studioul de muzică, vizibil emoționată și nerăbdătoare.

Karmen a făcut public și buletinul ei de analize medicale pentru a dovedi oamenilor din mediul online că virusul există.

Karmen a mai spus că nu s-a simțit deloc rău și că nu a avut nici măcar un simptom al coronavirusului. "Nu am avut absolut niciun simptom și nu m-am simțit bolnava, am simțit nevoia să împărtășesc cu voi chestia asta, pentru că este parte bună a lucrurilor. De ce să nu vă spun acest lucru, când vă pot da o speranță sau un motiv pentru care să fiți puțin mai relaxați. Realizez că este foarte dificil acest virus și că toată lumea trebuie să fie într-o oarecare alertă. Trebuie să vă protejați și să înțelegeți cât de gravă este situația, dar haideți să nu exagerăm. Dragilor, exista și varianta în care să luați virusul și să nu aveți simptome, chiar să vă simțiți ok. Dacă asta înseamnă să ai COVID, ceea ce am avut eu, este clar că toată lumea o să aibă sau a avut.", a mai povestit ea.