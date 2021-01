Gabriel Cotabiță, internat la spital după ce a fost diagnosticat cu Covid-19. În ce stare se află artistul

„Este o experienţă atât de importantă, încât n-aş putea să o rezum într-o singură frază. Pot să vă spun, însă, că în niciun caz nu trebuie să vă fie frică de moarte şi că undeva, acolo, dacă ai făcut bine, vei fi primit bine”, declara Gabriel Cotabiță, după ce s-a vindecat, potrivit Adevărul.

Citește și: Gabriel Cotabiță, îngenuncheat de durere în timpul pandemiei de coronavirus. Mama lui a murit: ”Nu te voi uita niciodată!”

De asemenea, Gabriel Cotabiță declara în 2015 la Access Direct că în momentul în care s-a trezit după perioada de comă și-a văzut cele 3 fiice și a realizat cât de minunate sunt.

Citește și: Gabriel Cotabiță, adevărul despre căsnicia pe care o are cu o femeie cu 30 de ani mai tânără: ”Trebuie să fii tâmpit să pleci de lângă un om care te iubește!”

„Când m-am trezit am văzut prima dată perfuzia, iar apoi mi-am văzut fiicele. Am realizat în tot acest timp ce fete extraordinare am. Toate lucrurile astea m-au ajutat să fiu împăcat cu mine însumi. Întotdeauna am alergat pentru a fi bun în ceea ce fac. Astăzi, prioritățile s-au schimbat”, declara Gabriel Cotabiță la Acces Direct.

Gabriel Cotabiță s-a născut în 1955, în anii `80 a fost membru al trupei Holograf și ulterior a devenit solistul vocal al trupei VH2.

Vezi imagini din tinerețe cu Gabriel Cotabiță în GALERIA FOTO.