Kate Hudson, fotografia din copilărie în care actrița este de nerecunoscut. Cum arăta diva în adolescență

Frumoasa blondină în vârstă de 42 ani este într-o formă fizică de invidiat după 3 nașteri. De câte ori apare pe covorul roșu, Kate face furori cu silueta ei incredibilă. Kate Hudson a devenit celebră după rolul ei din filmul Almost Famous (2000).

Mai multe fotografii cu ea din copilărie demonstrează că actrița și-a păstrat frumoasele trăsături și că la cei 42 de ani ai săi reușește să arate mult mai tânără, cu un chip lipsit de riduri.

Kate Hudson, o carieră strălucită

Datorită felului în care s-a făcut remarcată, Kate a câștigat Globul de Aur și datorită acestui rol pe care l-a jucat excellent ea a fost nominalizată la Premiile Academiei pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Printre filme care au făcut-o cunoscută pe celebra actriță se numără How to Lose a Guy in 10 Days (2003), Raising Helen (2004), The Skeleton Key (2005), You, Me and Dupree (2006), Fool's Gold (2008), Bride Wars (2009), Nine (2009), Deepwater Horizon (2016), Mother's Day (2016), Marshall (2017) și Music (2021).

În afară de cariera ei în cinematografie, Kate s-a remarcat și prin parteneriatul ei cu JustFab, un retailer de fashion, cu care a lansat o colecție de haine de sport numită Fabletics. Într-un interviu din 2018, frumoasa actriță a recunoscut că e mai dedicată muncii pentru brandul Fabletics decât pentru proiectele sale cinematografice.

Kate a demonstrat că își poate folosi talentul artistic în mult mai multe moduri și a decis să scoată și prima ei carte, în 2016, intilulată Pretty Happy: Healthy Ways to Love Your Body. În 2017, celebra actriță a scris a doua sa carte numită Pretty Fun: Creating and Celebrating a Lifetime of Tradition.

În 2018 o nouă colaborare o aștepta pe Kate. Ea a colaborat cu mama ei, Goldie Hawn, dând naștere unei colecții-capsulă de îmbrăcăminte, iar fondurile strânse au ajuns la fundația mamei sale.

Kate Hudson, o viață amoroasă ca în filme

Pe plan personal, frumusețea ei nu a putut fi trecută cu vederea și mulți bărbați s-au îndrăgostit de ea. În 2000 actrița s-a căsătorit cu Chris Robinson, iar în 2004 s-a născut primul lor copil, Ryder Russell Robinson. Din păcate, în 2006 cei doi au decis să divorțeze. În 2010, Kate s-a logodit, de această data cu Matt Bellamy și au împreună un fiu născut în 2011.

Trei ani mai târziu relația dintre ei s-a terminat, dar cei doi foști iubiți au rămas prieteni și impart custodia fiului lor. În 2016, celebra actriță l-a întâlnit pe Danny Fujikawa și atunci a început povestea lor de dragoste. În 2018 cei doi au devenit părinții unei fetițe pe nume Rani Rose.

Kate vorbește deschis despre creșterea copiilor cu trei tați diferiți

Într-un interviu pentru show-ul Sunday Today with Willie Geist, actrița a vorbit deschis despre experiența ei de a crește 3 copii cu trei bărbați diferiți, situația fiind destul de complicată.

“Am copii cu mai mulți tați, am copii peste tot. Singurele așteptări pe care le am și care sunt foarte sus sunt legate de viața mea, de copiii mei și în general de viața de familie. Tot ce nu ține de asta, las să vină de la sine. Muncesc din greu și apoi sper ca totul să fie bine”, a spus actrița răzând în interviu, potrivit People.