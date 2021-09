Kate Hudson, rochia roșie ca focul care a făcut-o să renunțe la sutien. Ținuta sexy a actriței la Festivalul de Film de la Veneția

Kate Hudson a atras privirile tuturor participanților și blițurile tuturor fotografilor atunci când a apărut pe covorul roșu la Veneția într-o rochie roșie ca focul.

Kate Hudson, apariție de milioane de covorul roșu de la Festivalul de Film de la Veneția

Rochia lungă până în pământ, cu mâneci lungi, bufante, din tull transparent și cu fâșii de dantelă chiar în dreptul bustului a lăsat la iveală mai mult decât ar fi sperat toți să vadă. Rochia ei superbă, elegantă și sexy în același timp,

Apariția ei fabuloasă a întors toate privirile. La vârsta de 42 de ani, Kate arată mult mai tânără, cu o siluetă impecabilă, ca de adolescentă, și un chip care refuză să îmbătrânească. Cu părul lung lăsat pe spate, Kate a făcut furori pe covorul roșu de la Festivalul de Film din Veneția.

Kate Hudson debutează în filmul “Mona Lisa”

Motivul pentru care celebra actriță a fost prezentă la acest festival de film a fost lansarea filmului în care joacă, și anume “Mona Lisa”. Noul ei film spune povestea unei tinere pe nume Mona Lisa care scapă dintr-un spital destinate celor cu tulburări mentale și ajunge în New Orleans, încercând să își câștige singură existența.

Kate Hudson, o carieră de succes și o viață de familie frumoasă

Frumoasa blondină care face furori la Hollywood cu trupul ei, dar și cu abilitățile de actriță, se poate considera o femeie norocoasă. Pe lângă cariera de succes ca actriță și antrenprenoare pe care o are, Kate Hudson are și o familie incredibilă.

Prima apariție a sa într-un film a fost în 1998 în “Desert Blue”. Cu toate acestea, filmul care i-a adus cel mai mult succes la începutul carierei sale a fost Almost Famous, în 2000. Pentru rolul ei din această peliculă Kate a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Kate a mai jucat și în alte filme celebre precum How to Lose a Guy in 10 Days (2003), Le Divorce (2003), Alex and Emma (2003), Raising Helen (2004), You, Me and Dupree, Fool's Gold (2008), Bride Wars (2009) și multe altele.

Pe plan personal, frumusețea ei nu a putut fi trecută cu vederea și mulți bărbați s-au îndrăgostit de ea. În 2000 actrița s-a căsătorit cu Chris Robinson, iar în 2004 s-a născut primul lor copil, Ryder Russell Robinson. Din păcate, în 2006 cei doi au decis să divorțeze. În 2010, Kate s-a logodit, de această data cu Matt Bellamy și au împreună un fiu născut în 2011.

Trei ani mai târziu relația dintre ei s-a terminat, dar cei doi foști iubiți au rămas prieteni și impart custodia fiului lor. În 2016, celebra actriță l-a întâlnit pe Danny Fujikawa și atunci a început povestea lor de dragoste. În 2018 cei doi au devenit părinții unei fetițe pe nume Rani Rose.

