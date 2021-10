Kate Winslet a împlinit 46 de ani. Cum arăta celebra actriță din Titanic în copilărie și adolescență

Kate Winslet s-a născut să fie una dintre cele mai bune actrițe, a relatat presa străină. A doua dintre cele trei surori, și sora ei mai mică, și sora cea mare sunt amândouă actrițe și la fel și părinții, și bunicii lor. În fotografia de mai jos, Kate Winslet (stânga), o fetiță încă destul de timidă pe atunci, apare împreună cu părinții, surorile și fratele ei.

Citește și: Kate Winslet a reușit abia după doi ani să revină la culoarea naturală a părului, după ce s-a vopsit roșcată pentru Titanic

Kate Winslet, cariera impresionantă. Filmul preferat în care a jucat

Kate Winslet s-a născut într-o familie de actori, așa că nu e de mirare că și ea a ales să studieze actoria. Prima apariție pe un ecran a avut-o la vârsta de 15 ani, în seria televizată Dark Season (1991), dar mai importantă a fost cea care a urmat, din Heavenly Creatures (1994, Peter Jackson).

Pe numele ei întreg - Kate Elizabeth Winslet, Kate Winslet a cucerit întreaga lume cu rolul ei din Titanic (1997, James Cameron). Interpretând-o pe Rose DeWitt Bukater, Kate Winslet a devenit un star internațional, conform paginii ei de pe IMDB.

După Titanic, actrița a fost ofertată cu alte roluri în producții importante, precum "Shakespeare in Love" (1998) și "Anna and the King" (1999), roluri pe care le-a refuzat, însă, arată aceeași sursă menționată mai sus, doar ca să accepte să joace în filme independente precum "Hideous Kinky" (1998) și "Holy Smoke" (1999).

Un alt film de referință în care a jucat magistral a fost "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004), în care Kate Winslet a portretizat o femeie care își șterge din memorie, printr-o procedură medicală, amintirile dureroase ale unei relații. Actrița a declarat că este filmul ei preferat în care a jucat, iar rolul i-a adus o altă nominalizare la Premiile Oscar, după cea din pelicula "Iris" (2001).

Au urmat alte filme importante pentru ea, precum "Finding Neverland" (2004), "Little Children" (2006) și "Revolutionary Road" (2008).

Câțiva ani mai târziu, Winslet obținea primul Oscar pentru Cea mai bună actiță, datorită rolului ei din "The Reader" (2008). Pentru "Mildred Pierce" (2011) și, cel mai recent, pentru "Mare of Easttown" (2021), actrița a obținut Premiile Emmy.

Kate Winslet, viața personală. Trei copii, din trei căsnicii diferite

Kate Winslet are trei copii - pe Mia, Joe și Bear - din trei căsnicii diferite: cu Jim Threapleton, Sam Mendes și actualul soț, Edward Abel Smith, se arată în acest articol.

În timp ce filma Dark Season, Kate Winslet, în vârstă de 15 ani, a început o legătură romantică cu actorul și scriitorul Stephen Tredre, care era cu 12 ani mai în vârstă decât ea. A fost unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei, conform Wikipedia.

Deși s-au despărțit în 1995, cei doi au păstrat o relație strânsă, până când Stephen Tredre a murit de cancer la oase doi ani mai târziu. Ca să ajungă la funeraliile lui, Kate Winslet a decis să rateze premiera filmului Titanic, iar în 2008, într-un interviu, actrița declara că încă nu trecuse peste moartea acestuia, arată aceeași sursă menționată mai sus.

Primul soț al actriței a fost Jim Threapleton, pe care l-a cunoscut când filma "Hideous Kinky". Cei doi s-au căsătorit în 1998, în 2000 s-a născut fiica lor, Mia, însă un an mai târziu, Winslet și Threapleton au divorțat.

Din 2002 și până în 2011, Kate Winslet a fost căsătorită cu producătorul de film Sam Mendes, iar din 2012, actrița este soția lui Edward Abel Smith.

Kate Winslet a dat naștere primului ei copil, Mia, prin cezariană, declarând însă "că nu a fost o naștere așa cum ar fi trebuit să fie", conform paginii ei de pe IMDB. A declarat acest lucru după ce l-a adus pe lume pe fiul ei Joe, pe care a vrut să îl nască natural, arată aceeași sursă menționată mai sus.

Totodată, Kate Winslet și Leonardo DiCaprio au o relație foarte strânsă de prietenie, iar cei trei copii ai ei i se adresează cu "unchiul Leo", a scris presa străină. Totodată, DiCaprio i-a făcut cadou actriței un inel din aur, inscripționat, însă Kate Winslet nu a dezvăluit niciodată ce mesaj este scris pe bijuterie.

Primele episoade din Asia Express | Drumul Împăraților sunt disponibile pe Antena PLAY! Tot ce vrei e să dai PLAY