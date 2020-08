Katy Perry a născut! Ea și Orlando Bloom, gest extraordinar, în cinstea fiicei lor! Ce fotografie emoționantă au publicat cu bebelușa și ce nume i-au ales. FOTO

„Suntem încântați și îmbătați de iubire acum, după sosirea pe lume a fiicei noastre. Însă, știm că noi suntem norocoși și că nu toată lumea are parte de o naștere atât de liniștită.

În lume există încă o lipsă a lucrătorilor în domeniul sanitar și la fiecare 11 secunde moare o femeie însărcinată sau un nou-născut. Cele mai multe dintre aceste decese survin din cause c ear fi putut fi prevenite.

De la începutul pandemiei de coronavirus, vieților multor nou-născuți sunt puse în pericol, din cauza lipsei accesului la apă, săpun, vaccinuri și medicamente. Ca părinți ai unui copil nou-născut, aceastp realitate ne frânge inimile”, a transmis cuplul, alături de o fotografie alb-negru în care apar mâinile lor și ale fiicei lor.

Welcome to the world, Daisy Dove Bloom! We are honoured to introduce Goodwill Ambassadors @KatyPerry and Orlando Bloom's new bundle of joy.



“We are floating with love and wonder from the safe and healthy arrival of our daughter."