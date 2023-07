La ce facultate va merge fiica Mihaelei Zahariea, semifinalista Chefi la Cuție sezonul 11. Cum au apărut părinții ei

Invitați în platoul XNS, Mihaela și Mario Zahariea au vorbit despre experiența lor de la Chefi la cuțite sezonul 11, dar și despre viața de familie. Ce au dezvăluit despre fiica lor

Soții Zahariea s-au făcut remarcați încă din audițiile Chefi la cuțite sezonul 11 când au dezvăluit că deși au o familie frumoasă, ei sunt verișori. Mihaela și Mario au reușit să impresioneze și în bootcamp așa ca ambii au obținut un loc în câte o echipă, concurenta reușind chiar să ajungă până în semifinală.

Acela a fost și momentul în care telespectatorii au văzut-o pe fiica celor doi. Tânăra de o frumusețe uimitoare a venit să își ajute mama și chiar a uimit pe toți când, la jurizare, chiar ea i-a oferit Mihaelei doar 2 puncte.

Acum, invitatați în platoul XNS de la Antena Star, soții Zahariea au vorbit despre acel moment, dar au oferit și mai multe detalii despre fiica lor.

La ce facultate va merge fiica soților Mihaela și Mario Zahariea, foștii concurenți de la Chefi la cuțite sezonul 11

„Norocul ei că nu mai stă cu noi, dar am sunat-o și i-am zis: Bine măi mămică, 2?!. E altă generație. De unde să mânâne ea mâncare de vinete cu ardei copți?”, a povestit Mihaela.

Potrivit declarațiilor mamei sale, tânăra care a venit să o și ajute în semifinală va studia în străinătate. Aceasta se pregătește interns pentru o facultate din Spania, unde își poate șlefui talentul actoricesc, dar și pasiunea pentru muzică.

„Vrea să se ducă la o facultate de musical în Barcelona. Acum a început pregătirile. Este strict pe musical”, a dezvăluit Mihaela.

„Face de mică actori și acum s-a canalizat pe asta. Îi place ideea și stilul acesta de musical mai mult pentru că e complet: ai muzică, dans, cânți”, a mai adăugat semifinalista sezonului 11.

Cum au aflat Mihaela și Mario Zhariea că sunt verișori, chiar în ziua nunții

În ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, Mihaela Zahariea (38 de ani), care este designer de interior, a decis să se ia la întrecere în bucătărie cu soțul său, Mario Zahariea (49 de ani), care în prezent este pensionar.

Ca să își demonstreze priceperea în bucătărie, soția a ales să pregătească iepure cu msăline verzi, sos de roșii și polenta, în timp ce soțul s-a bazat pe prepelițe marinate cu humus și salată cu zer, smântână și maioneză.

„Pentru mine este destul de provocator să gătesc, căci eu sunt dicromat. Dacă îmi spui să îți dau solnița roșie, atunci îmi dai șah. Și trebuie să îmi găsesc eu alte repere, ale mele. Mă cam feresc de plating, dar îmi plac lucrurile mai lucrate. Nu îmi place să gătesc banal”, a zis concurentul, încrezător în forțele sale, în ediția 19 a emisiunii Chefi la cuțite.

După ce au făcut degustarea, chefii au stat de vorbă cu cei doi concurenți, pentru a afla mai multe detalii despre ei.

„Ne-am cunoscut acum mulți ani, aporape 20 de ani. Era undeva prin 2003, am vrut să schimb aerul de București cu unul de provincie. A mers cam slab treaba la oraș și am zis că decât cioară la oraș mai bine vultur la țară și am ajuns undeva pe la Găești. Am deschis o terasă la casa de cultură și într-o zi m-am trezit că intră pe ușă o tânără domnișoară. Trei zile mai târziu am cerut-o de nevastă și de atunci am rămas împreună. Am făcut și nuntă și aici a intervenit surpriza. Surpriza a apărut la nuntă, când am vrut să facem lista de invitați și am văzut că suntem verișori”, a fost dezvăluirea incredibilă făcută de bărbat.

„Suntem verișori de gradul 3”, a completat femeia.